Aplikacja SkyCash z promocją dla użytkowników kolei

SkyCash z atrakcyjną ofertą.

Tanie bilety Kolei Śląskich ze SkyCash

Pobierz SkyCash i płać wygodnie za parkingi, autostrady i komunikację miejską

SkyCash to lubiana i szalenie funkcjonalna aplikacja, z poziomu której bez czekania w kolejkach można kupić sobie bilety na komunikację miejską, pociągi regionalne, przejazd autostradą czy nawet opłacić parking. Wielokrotnie ich ceny są niższe niż w innych punktach sprzedaży. Ze SkyCash korzysta ponad 3,5 miliona użytkowników i wielu spośród tego grona ucieszy najnowsza promocja dotycząca tańszych biletów kolejowych.Wakacyjna oferta w aplikacji SkyCash dedykowana jest dla osób korzystających z przewozów Kolejami Śląskimi. Od 1 lipca do 25 sierpnia w ramach oferty specjalnej "Podróżuj z KŚ" użytkownicy aplikacji mogą kupić 7-dniowy bilet kolejowy w cenie 70 złotych i podróżować bez ograniczeń.Kolejami Śląskimi można dojechać nie tylko do miejscowości takich jak Oświęcim, Częstochowa, Katowice, Lubliniec, Gliwice, Cieszyn, Wisła, Zwardoń i Zakopane, ale nawet do czeskiego Bohumina. Korzystam od czasu do czasu z Kolei Śląskich i mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że oferują one wysoki standard podróży w nowoczesnych składach.Promocja SkyCash na przejazdy Kolejami Śląskimi nie obejmuje dwóch tras, niestety tych dość popularnych: Sucha Beskidzka-Zakopane oraz Trzebinia-Kraków. Każdy użytkownik może dokonać tylko jednorazowego zakupu promocyjnego biletu tygodniowego KŚ w Skycash. Bilet jest imienny i ważny tylko z dowodem osobistym.Darmowa aplikacja SkyCash dostępna jest w wersji na systemy operacyjne Android i iOS oraz działające pod ich kontrolą urządzenia mobilne. Apkę pobierzesz bezpłatnie korzystając z poniższych odnośników.Źródło: SkyCash