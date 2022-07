TikTok pozwoli ukryć napisy do filmów. Na tą nowość czekałem

Poza tym wprowadzono kilka innych funkcjonalności.

TikTok z funkcją, która spodoba się użytkownikom

Źródło: TikTok

TikTok zapowiedział właśnie sporą aktualizację funkcji automatycznie generowanych napisów, która jest dostępna na platformie od dłuższego czasu. Użytkownicy otrzymają przede wszystkim możliwość ręcznego włączenia lub wyłączenia napisów do filmów – do tej pory taką „władzą” dysponowali wyłącznie twórcy. Przy okazji ogłoszono kilka pomniejszych nowości, na co dokładnie muszą przygotować się internauci?Nie da się ukryć, że TikTok to obecnie najpopularniejsza platforma społecznościowa na świecie. Spory udział w utrzymywaniu uwagi widza mają niektóre opcje, które sprawdzają się tam naprawdę nieźle. Mowa tu chociażby o zaskakująco dobrze działającym algorytmie oraz automatycznie generowanych napisach – te niejednokrotnie zmotywowały mnie do przeglądania feedu podczas np. jazdy autobusem. Niekiedy jednak funkcja ta potrafi być irytująca.Dlaczego? No cóż – do tej pory tylko twórca mógł ją aktywować lub dezaktywować przy własnym filmiku. Zdarzało się tak, że czasami nie do końca widziałem co dzieje się na ekranie, bo tekst zasłaniał najważniejsze elementy. To na szczęście już koniec tych problemów, gdyż. Zrobimy to poprzez kliknięcie nowego przycisku po lewej stronie ekranu. Wczoraj nowość się już u mnie pojawiła, więc koniecznie zwróćcie na nią uwagę podczas przeglądania feedu.To jednak nie wszystko. TikTok zapowiedział równieżwszystkich filmików. Dzięki temu treści dostępne na platformie staną się przystępniejsze dla pokaźniejszego grona odbiorców.Poza tym możemy doczekać się takżezamieszczanych w filmach. TikTok tak naprawdę stał się teraz usługą niemalże przystępną dla każdego internauty, gdyż większość jego elementów można od teraz przetłumaczyć. Niestety lista obsługiwanych języków nie jest jeszcze na ten moment zbyt obszerna. Wyżej wymienione nowości wspierają wyłącznie angielski, portugalski, niemiecki, indonezyjski, włoski, koreański, mandaryński, hiszpański oraz turecki. Wspomniano tu jednak o „pierwszej partii języków”, więc zapewne niedługo doczekamy się aktualizacji jeśli chodzi o tę kwestię – ma to stać się w „nadchodzących miesiącach”.Jeśli zaś chodzi o ogólną dostępność opisanych funkcji, to te nie są na razie wszędzie udostepnione – TikTok w oświadczeniu wprost mówi o „byciu na wczesnym etapie wprowadzania tych narzędzi”. Jeśli więc na jednym materiale możecie wyłączyć napisy, a na drugim niekoniecznie, to spokojnie – nie jest to żaden błąd. Należy po prostu uzbroić się w cierpliwość.Źródło: TikTok