Masz smartfon z Androidem? Huawei zwraca punkty za zakupy gier i aplikacji

Firma Huawei intensywnie rozwija swój sklep z aplikacjami o nazwie AppGallery. Od kiedy usługi Google zniknęły z urządzeń chińskiego producenta, jest to podstawowy sklep z apkami na smartfonach Huawei. Z Huawei AppGallery miesięcznie globalnie korzysta ponoć aż 580 milionów użytkowników, z czego aż 45 milionów w Europie. Producent chce przyciągnąć nowych użytkowników poprzez promocję.Osoby, które po raz pierwszy pobiorą AppGallery na swój smartfon z Androidem i zakupią aplikację lub grę z listy Top App, otrzymają zwrot 20% wartości zakupu w postaci Punktów Huawei. W Polsce wartość 1 Punktu Huawei to 1 złotówka, a punkty można zbierać przy każdym zakupie w aplikacji. Maksymalna wartość zwrotu punktów wynosi 100 euro (ok. 475 złotych).Dodatkowo użytkownicy mogą liczyć na zwrot 15% Punktów Huawei wydanych na zakupy w innych grach i innych aplikacjach z AppGallery.- czytamy w komunikacie prasowym.Promocja dotyczy nie tylko użytkowników smartfonów Huawei - aplikację AppGallery na swój smartfon może pobrać każdy użytkownik systemu Android. Jak to zrobić?Aby pobrać apkę AppGallery należy pobrać ją z oficjalnej strony lub za pośrednictwem naszej bazy z plikami , wgrać apkę HMS Core ze sklepu AppGallery, a następnie utworzyć i zarejestrowac konto Huawei ID (w zakładce "Ja" w AppGallery).Na liście gier objętych promocją znajdująsię między innymi PUBG Mobile, Lords Mobile, Homescapes czy Hero Wars – Fantasy Battles.Źródło: Huawei