Asahi Linux także ze wsparciem dla Maców na układach Apple M2

Po przejściu Apple we własnych komputerach stacjonarnych i laptopach z architektury x86_64 i procesorów Intela na zaprojektowane przez swoich inżynierów układy z rodziny ARM, wiele musiało się zmienić. Mimo możliwości korzystania z maszyn wirtualnych i emulacji, część użytkowników woli jednak perspektywę pracy na alternatywnym systemie natywnie postawionym na komputerach Mac. Jeśli potrzebujecie Linuxa, to z pomocą przyszedł. I to nawet ze wsparciem dla multi-boot, więc nie trzeba rezygnować z MacOS. Od teraz Asahi Linux jest kompatybilny także z nowszymi urządzeniami Apple na chipach Apple M2.