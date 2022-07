Koniec ze spamem w Kalendarzu Google? Ma to zagwarantować nowa funkcja

Niektórzy użytkownicy powinni być zadowoleni.

Kalendarz Google z funkcją, która ma zapobiec spamowi

Aby uchronić Kalendarz Google przed spamem, możesz teraz wybrać opcję wyświetlania wydarzeń w kalendarzu tylko wtedy, gdy pochodzą one od znanego Ci nadawcy. Jeśli wybierzesz tę opcję, nadal będziesz otrzymywać zaproszenia na wydarzenia w wiadomościach e-mail od nieznanych nadawców, ale będą one wyświetlane w kalendarzu dopiero po zaakceptowaniu.

Kalendarz Google już niedługo wzbogaci się o nową funkcjonalność. Mowa tu o ustawieniu umożliwiającym na ukrywanie zaproszeń pochodzących od nieznanych nadawców. Pozwoli to na ograniczenie spamu i wyodrębnienie tylko tych ważnych spotkań czy wydarzeń. Czego dokładnie mogą spodziewać się konsumenci?Nie da się ukryć, że przemyślana organizacja czasu oraz zadań do wykonania bywa naprawdę skuteczna. Problem zaczyna się jednak w momencie, kiedy cyfrowe narzędzia ułatwiające „ogarnięcie życia” tak naprawdę nieco zakłócają ten proces. Dlatego też dobrą wiadomością jest ogłoszenie przez Google tytułowej nowości, która już powinna zacząć pojawiać się u pierwszych internautów.Ucieszą się z niej przede wszystkim osoby otrzymujące sporo zaproszeń do przeróżnych wydarzeń. Zapewne w części przypadków możemy mówić o nic niewartym spamie, który bez uprzedzenia zaczyna pojawiać się na ekranie Kalendarza, co zapewne bywa nieco frustrujące. Teraz w ustawieniach usługi powinna pojawić się. Mowa tu o osobach z domeny tej samej firmy, osobach z listy kontaktów oraz osobach, z którymi wcześniej współdziałaliśmy.Jak możemy wyczytać na oficjalnym blogu Google Oczywiście użytkownicy otrzymają wybór i sami zdecydują czy w kalendarzu mają pojawiać się wszystkie zaproszenia, czy też tylko te przez nich zaakceptowane. Co ciekawe, administratorzy będą mogli ustawić domyślną opcję dla swoich użytkowników z poziomu konsoli administratora.Powyżej opisana nowość powinna być dostępna dla wszystkich. Jeśli jeszcze jej u siebie nie widzisz, to warto uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Źródło: Google