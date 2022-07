iOS 15.6, iPadOS 15.6, watchOS 8.7 i macOS 12.5 udostępnione. Co nowego?

W skrócie: niewiele.

iOS 15.6, iPadOS 15.6, watchOS 8.7 i macOS 12.5

Oficjalna lista zmian iOS 15.6, iPadOS 15.6, watchOS 8.7 i macOS 12.5

Rozwiązują problem polegający na tym, że Ustawienia mogą nadal wyświetlać informację, że pamięć urządzenia jest pełna, nawet jeśli jest dostępna.

Rozwiązują problem, w wyniku którego urządzenia brajlowskie spowalniają lub przestają odpowiadać podczas poruszania się po tekście w Poczcie.

Rozwiązują problem w Safari, w którym karta może powrócić do poprzedniej strony.

Dodają opcję ponownego uruchomienia trwających już rozgrywek sportowych na żywo oraz wstrzymania i przewijania ich do tyłu lub do przodu w aplikacji TV.

Apple udostępniło najnowsze wersje swoich systemów operacyjnych dla szerokiej gamy urządzeń. Oznacza to, że każdy użytkownik kompatybilnego sprzętu może pobrać nań aktualizacje iOS 15.6, iPadOS 15.6, watchOS 8.7 lub macOS 12.5. W iPadOS 15.6 i iOS 15.6 nie ma zbyt wielu istotnych zmian, jako że producent trzyma je w zanadrzu do czasu wydania iOS 16 Zawartość iOS 15.6 i iPadOS 15.6 jest identyczna do wersji Release Candidate 2, która pojawiła się w sieci zeszłym tygodniu. Wszystkie cztery systemy zawierają jedynie ogólne ulepszenia i drobne poprawki błędów.Dostępność aktualizacji na smartfonie iPhone sprawdzisz w menu Ustawienia -> Ogólne -> Uaktualnienia.Najmniej zmian czeka na użytkowników zegarków Apple Watch. Najnowsze uaktualnienie zawiera "udoskonalenia, poprawki błędów oraz ważne uaktualnienia zabezpieczeń". Konkretów brak.Tak, to wszystko.Źródło: Apple