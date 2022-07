Discord zadebiutował na konsolach Xbox. To świetna wiadomość

Gracze będą zadowoleni.

Posiadacze konsol Xbox mogą od teraz korzystać z platformy Discord w celu korzystania z czatów głosowych. Funkcja ta dostępna jest obecnie dla członków programu Insider i zostanie udostępniona dla wszystkich w przeciągu kilku najbliższych miesięcy. Czego dokładnie mogą spodziewać się użytkownicy? Discord od pewnego czasu próbuje zerwać z siebie łatkę „komunikatora dla graczy”. Udaje mu się to nawet nieźle, ale nie da się ukryć, że to właśnie gracze stanowią najbardziej pokaźną społeczność używającą tejże platformy. Deweloperzy bez wątpienia zdają sobie z tego sprawę, czego dowodem jest próba debiutu usługi na konsolach.Doczekaliśmy się właśnie dosyć ważnego ogłoszenia. Członkowie programu Insider otrzymali właśnie. Oznacza to, że granie w tytuły multiplatformowe z wykorzystaniem czatu głosowego stanie się teraz o wiele prostsze i przyjemniejsze. Na jakich zasadach to wszystko będzie działać?Cóż, na samym początku. Otwieramy komunikator, przechodzimy do ustawień użytkownika, a następnie wybieramy zakładkę „Połączone konta”. Teraz pozostaje kliknąć w charakterystyczne logo, przebrnąć przez proces integracji i… gotowe. Warto jednak pamiętać, że swoje konta musicie połączyć jeszcze raz nawet jeśli już zrobiliście to w przeszłości. Wszystko ze względu na potrzebę udzielenia kilku nowych zgód.

To jednak nie wszystko. Teraz musicie odwiedzić mobilnego Discorda oraz dołączyć do wybranego czatu głosowego. Waszym oczom powinna ukazać się nowa opcja „przekazania połączenia głosowego”. Kliknięcie w nią spowoduje uruchomienie aplikacji Xbox na smartfonie, gdzie wyświetli się komunikat o gotowości rozpoczęcia czatu na konsoli. Tam także powinno pojawić się specjalne powiadomienie – zaznaczamy „OK” i możemy cieszyć się przekazanym połączeniem. Oczywiście do urządzenia należy mieć podłączony zestaw słuchawkowy.Całyi zawierać kilka zbędnych kroków. Być może tak jest, ale warto pamiętać, iż mówimy o wczesnej wersji integracji – deweloperzy odpowiedzialni za Discorda zwracają na to uwagę i obiecują liczne poprawki w przyszłości. To także tyczy się błędów mogących obecnie pojawiać się w sporej ilości.Niewykluczone, że w przyszłości doczekamy się podobnego rozwiązania dla konsol od Sony. Już od dłuższego czasu istnieje możliwość połączenia kont Discord i PlayStation – pozostaje zapewne uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości. To samo tyczy się na razie graczy Xbox nie będących członkami programu Insider – ci dostaną dostęp do czatów głosowych dopiero za kilka miesięcy.Źródło: Discord , Microsoft