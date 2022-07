Usługa drukowania zdjęć od Google trafiła do Polski

Trochę musieliśmy na tą nowość poczekać.

Drukowanie zdjęć już w aplikacji Zdjęć Google

Google zdecydowało się właśnie na rozszerzenie zasięgu dostępności usługi drukowania zdjęć zapisanych w chmurze. Do tej pory była ona zarezerwowana wyłącznie dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych, lecz już niedługo skorzystają z niej także europejscy użytkownicy. Dobra wiadomość jest taka, że Polska również znalazła się na tej liście. Co dokładnie czeka na konsumentów? Zdjęcia Google od dawna nie są już aplikacją służącą wyłącznie do przechowywania najważniejszych ujęć w chmurze. Przy pomocy usługi można chociażby edytować grafiki, łączyć je w albumy czy udostępniać znajomym. Jak się okazuje, to jeszcze nie wszystko co ma do zaoferowania jedna z najpopularniejszych platform od giganta z Moutain View.Na oficjalnym blogu koncernu pojawił się post informujący o nowości, z której ucieszą się przede wszystkim europejscy użytkownicy. Otrzymali właśnie onii fotoksiążek z dostawą do domu. Usługa trafiła również do Polski – można z niej skorzystać z poziomu aplikacji mobilnej (drukowanie fotoksiążek znajduje się także w wersji webowej).Wystarczy zaznaczyć grafikę, a następnie wybrać opcjęz wyświetlonego paska u dołu ekranu. Wtedy pozostaje zdecydować się na formę wydruku oraz jego rozmiar. Jeśli chodzi o odbitki fotograficzne, to użytkownicy mogą wybierać spośród następujących rozmiarów (podane w centymetrach): 10x10, 10x15, 13x18, 20x20, 20x30, 30x45, 40x60, 50x50, 50x75, 60x90. Ceny zaczynają sięJeśli zaś mówimy o wydrukach na płótnie, to tutaj Google oferuje następujące wielkości: 20x20, 20x30, 30x40, 30x45, 40x40, 40x60, 50x75, 60x60,60x90, 75x100. W tym przypadku ceny zaczynają się. Nie jest więc najtaniej, trudno stwierdzić jak wygląda kwestia jakości takiego druku. Fotoksiążki natomiast można zamawiać w twardej, jak i miękkiej oprawie – koszty różnią się w zależności od liczby stron i formatu.Teraz więc można odwiedzić aplikację mobilną Zdjęcia Google i bez problemu sprawić sobie wydrukowane zdjęcia zapisane do tej pory w chmurze. Jest to niewątpliwie funkcja, która przypadnie do gustu części użytkownikom.Źródło: Google