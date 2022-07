Dlaczego Microsoft zmienia w Windows 11 to, o co nikt nie prosi?

Czy to system dla użytkownika, czy...?

Gdybym zapytał użytkowników o to, czego brakuje im w systemie Windows 11 lub jakie funkcje można dodać lub poprawić, usłyszałbym całą masę przeróżnych odpowiedzi. Gdybym postanowił zadać pytanie o ewentualne ulepszenia paska zadań, założę się, że dominowałyby głosy o przywrócenie przypinania doń elementów poprzez funkcjonalność "przeciągnij i upuść". Microsoft musi być świadom istnienia takich głosów, a mimo to modernizuje ten element interfejsu systemowych w sposób, który irytuje uczestników programu Windows Insider.Microsoft często zamiast wsłuchiwać się w apele członków programu Windows Insider podąża zupełnie odmienną drogą. Zamiast skupić się na kluczowych dla użytkowników OS-u sprawach, pracuje nad rzeczami zdaniem testerów zupełnie błachymi. W jednej z najnowszych kompilacji firma z Redmond eksperymentuje z paskiem wyszukiwania rodem z Windowsa 10.Ostatnio Microsoft testował w poglądowych wersjach Windows 11 nowe pole wyszukiwania, które widniało po lewej stronie paska zadań. W przeciwieństwie do istniejącej już funkcji wyszukiwania, która jest ikoną, nowy pasek wyszukiwania był podobny do tego, który widoczny jest na pasku zadań systemu Windows 10. Na szczęście zmodernizowano jego wygląd w taki sposób, aby pasował do nowoczesnego wyglądu systemu Windows 11. Pytanie brzmi:

Nowe paski wyszukiwania w Windows 11 Build 25158 dostępnym w kanale deweloperskim programu Windows Insider. | Źródło: Windows Latest

Czego NAPRAWDĘ potrzebuje pasek zadań w Windows 11?

Windows 11 Build 25158 – zmiany

To, co widzicie powyżej jest dostępne w ramach testów A/B, co znaczy, że niektórzy testerzy mają dostęp do jednego wariantu nowego wyglądu wyszukiwarki, a inni dla alternatywnych.O przypinaniu doń elementów dzięki funkcjonalności "przeciągnij i upuść" pisałem już wielokrotnie. Przydałoby się w końcu zrobić porządek z opcjonalnie wyświetlanym menu Widżetów i tym, w jaki sposób prezentuje on treści na pasku. Element ten w Windows 11 jest nierzadko zbugowany. Wiele osób wkurza również fakt, że paska zadań w Windows 11 nie da się przeciągać do żadnej strony ekranu z pozycji domyślnej. Niektórzy uważają też, że błędem było usunięcie wielu opcji z menu aktywowanego prawym kliknięciem na pasek zadań.A czego Wam brakuje w Windows 11? Co byście zmienili w tym systemie?Obszerniej o zmianach w Windows 11 Build 25158 pisaliśmy kilka dni temu. Przypominamy, że Microsoft w jednej z najnowszych kompilacji postanowił wprowadzić na pasku zadań nowe powiadomienia z menu Widżety. Novum jest też opcja testowania protokołu sieciowego DNS over TLS (DoT).Źródło: Microsoft