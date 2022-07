Tidal HiFi Plus na 3 miesiące za 3 zł. Promocja muzycznej usługi streamingowej

Jeśli zastanawiacie się nad jakimś płatnym abonamentem steramingowej usługi muzycznej, ale na razie z takich wcale nie korzystaliście lub robiliście to tylko w darmowych wariantach, to Tidal ma dla was coś, czym chce przekonać na dłużej do swojej platformy. Aktualnie trwająca promocja pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy i cieszyć się przez najbliższy czas przelicznikiem złotówki za miesiąc słuchania.



Muzyczny streaming Tidal na smartfonie, tablecie, komputerze i smart TV w wysokiej jakości

Usługa Tidal działa bardzo podobnie do innych subskrypcyjnych odpowiedników jak chociażby Spotify, Deezer, Apple Music czy YouTube Music. Jest dostępna poprzez aplikacje na smartfony i tablety z Androidem oraz iOS/iPadOS, na Windowsa, smart TV (Android TV/Google TV, Tizen, Fire TV, Apple TV, Roku, Vizio), w przeglądarce internetowej czy poprzez streming na inne sprzęty w standardzie Chromecast.



Ceny i szczegóły abonamentów Tidal HiFi Plus Individual i Tidal HiFi Plus Family w promocji / Foto: Tidal - własne



Dostępne są w nim pakiety HiFi i HiFi Plus. Opcjonalnie z wariantami Family dla 5 dodatkowych kont i Student ze zniżką dla uczniów szkół średnich i studentów. W obu przypadkach mamy bazę ponad 90 milionów utworów i ponad 450 tysięcy wideo, brak reklam, możliwość słuchania offline, playlisty tworzone przez ekspertów i wysoką jakość audio. Przy HiFi do 1411 kbit/s, a dla HiFi Plus do 9216 kbit/s z Master Quality audio, Dolby Atmos, Sony 360 Reality Audio i HiFi.



57 zł lub 117 zł zniżki na trzy miesiące abonamentu muzycznego Tidal HiFi Plus Individual lub Family

Promocja dotyczy tylko nowych użytkowników i wariantu HiFi Plus (zarówno indywidualnego jak i w pakiecie Family). Normalnie cena wynosi 19,99 złotych za miesiąc za wersję indywidualną i 39,99 złotych za rodzinną. Dzięki promocji wydacie w obu przypadkach tylko 3 złote za pierwsze trzy miesiące działania subskrypcji. W takim razie zaoszczędzicie około 57 złotych lub 117 złotych. Akcja trwa do 31 sierpnia 2022 roku, więc macie jeszcze prawie półtora miesiąca, aby z niej skorzystać.



Zaoszczędź nawet prawie 120 złotych.