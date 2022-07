Amazon Prime Video niebawem otrzyma nowy interfejs

Będzie mocno przypominał Netflix.

Prime Video jak Netflix, i dobrze

Interfejsowi platformy Amazon Prime Video daleko do ideału – trzeba to powiedzieć. Ba, wygląda on już nieco… starawo. Na szczęście, wkrótce ten doczeka się wyczekiwanego odświeżenia, o czym Amazon oficjalnie poinformował.Za sprawą nowego interfejsu platforma Amazon Prime Video będzie znacznie mocnie pod wpływem wyglądu zbliżona do serwisów takich jak Netflix, HBO Max czy Disney+. Jej design będzie czystszy, czytelniejszy, a układ jej elementów lepiej uporządkowany, a co za tym idzie – wygodniejszy w obsłudze.Przede wszystkim, niebawem główny pasek nawigacyjny Prime Video zostanie przeniesiony na lewą stronę ekranu. Jego zawartość tekstowa zostanie zaś zamieniona ikonami. Będą to kolejno ikona wyszukiwania, ikona strony domowej, ikona sklepu, telewizji na żywo, zawartości darmowej oraz Mojej listy odtwarzania.Nowy układ interfejsu zdecydowanie ułatwi nawigację w serwisie. W końcu, aby w tej chwili uzyskać dostęp do listy odtwarzania, trzeba kliknąć na swój awatar w serwisie. Z resztą, strona domowa nareszcie pozwoli na odrębne przeglądanie nie tylko bazy filmów i seriali, ale również treści sportowych.Amazon w końcu wyraźnie oznaczy też treści będące częścią Prime Video i treści, za które należy zapłacić. Tym drugim będzie towarzyszyła ikona treści. Na stronie domowej pojawi się na dodatek wiersz „Kontynuuj oglądanie”, który pozwoli szybko wrócić do napoczętych treści.