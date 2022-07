Spotify Premium na 2 miesiące za darmo. Odbierz lub zrób komuś niespodziankę

Wakacyjna promocja.

Spotify Premium za darmo

Z okazji lata wystartowała na Spotify niezła promocja, w ramach której nowi użytkownicy mogą słuchać muzyki bez reklam. Wystarczy kliknąć w odpowiedni link, aby odebrać dwa miesiące Spotify Premium w planie Individual lub Student. Tak, są pewne haczyki, ale są i dobre wieści.Miejmy najgorsze informacje za sobą: z linku polecającego wygenerowanego przez szczodrego darczyńcę mogą skorzystać tylko nowi użytkownicy Premium. Jeżeli korzystaliście już ze Spotify Premium na określone dane osobowe, mam złe wieści... ta oferta nie jest dla Was. Zawsze jednak możecie się wykazać odrobiną kreatywności. Nie tyle do tego zachęcam, co widziałem, że niektórzy internauci już w ten sposób kombinują.Jak zaprosić znajomych do darmowego Spotify Premium? Wystarczy wygenerować i skopiować link z poleceniem na tej stronie , a następnie udostępnić go znajomym poprzez e-mail lub komunikator. Jeśli nie mieliście nigdy Spotify Premium, być może możecie skorzystać z mojego linku polecającego, o TEGO . Uprzedzam: nic z tego nie mam. Darczyńca nie dostaje żadnych korzyści z tytułu polecenia Spotify nowemu użytkownikowi.Aby otrzymać darmowe dwa miesiące na Spotify musisz mieć konto zarejestrowane w tym samym kraju co darczyńca, oferta musi być aktualna, a polecający musi mieć opłaconą usługę premium. W ten sposób da się zaprosić dowolną liczbę znajomych spełniających wymagania.Mam nadzieję, że komuś z Was przyda się taka wakacyjna oferta. Miłego wypoczynku.Źródło: mat. własny