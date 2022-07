Koniec Google Pay. Aplikację zastąpi nowa

Pożądana zmiana.



Przyzwyczaiłeś się do usługi Google Pay, następcy Android Pay lub nawet jeszcze z niej nie zdążyłeś skorzystać? Firma z Mountain View postanowiła wywołać kolejne związane z nią zamieszanie. Już wkrótce z wszystkich smartfonów z Androidem zniknie Google Pay. Na szczęście na to miejsce pojawi się inna usługa. Dobrze znana osobom z dobrą pamięcią.



Portel Google zastępuje Google Pay

No to się porobiło. Google szykuje się na n-ty już, dosyć dziwny z resztą rebranding. Aplikację Google Pay zastąpi już wkrótce Portfel Google, czyli Google Wallet. Co ciekawe, Portfel Google został zaprezentowany jeszcze w maju... 2011 roku, zastępując Google Checkout. W wyniku fuzji Google Wallet i Android Pay w lutym 2018 roku usługa była dostępna pod nazwą Google Pay. A teraz...



A teraz Portfel Google zastąpi Google Pay, ale usłudze nadal będzie towarzyszył charakterystyczny znak G Pay. Google Wallet pojawi się na większości rynków, w tym w Polsce. Będzie cechowała się zwiększoną liczbą pożytecznych opcji.



Portfel Google to miejsce nie tylko na karty płatnicze, ale też dokumenty, certyfikaty dotyczące szczepień (póki co nie w Polsce), cyfrowe klucze do samochodu (tylko smartfony Google Pixel z Androidem 12), cyfrowe klucze do domu, a nawet bilety lotnicze i te na koncert. Portfel będzie wysyłał powiadomienia o istotnych wydarzeniach. Miło.







Kiedy Portfel Google pojawi się w Polce?

Już. A przynajmniej na niektórych smartfonach. Portfel Google to tak naprawdę aktualizacja Google Pay 2.150.460235810. Jeżeli któregoś dnia z Twojego urządzenia zniknie dobrze znane narzędzie, nie panikuj. Poszukaj po prostu nowej apki z zupełnie nową ikoną - minimalistycznym portfelem z kolorowymi kartami w środku.



Google nie usunęło jeszcze apki Google Pay ze sklepu Google i najpewniej zrobi to dopiero wtedy, kiedy zakończy proces aktualizacji lub... nie usunie jej wcale. Być może Google Pay pozostanie opcją dla urządzeń ze starszymi wersjami systemu Android.



Przypominam, że aby korzystać z Portfela Google lub Google Pay należy mieć smartfon wyposażony w moduł NFC. Takowy posiada zdecydowana większość telefonów sprzedawanych obecnie na rynku europejskim.



Źródło: Google