Sklep Play z nową sekcją. Zastąpi ona informację o uprawnieniach aplikacji

Ważna nowość pojawiła się w usłudze.

Sklep Play zmienia sposób informowania użytkowników

Pewien czas temu Google zapowiedziało implementację zakładki do Sklepu Play. Proces jej wdrażania rozpoczął się w kwietniu bieżącego roku i pod niektórymi aplikacjami już można ją dostrzec. Zawiera ona informacje na temat rodzaju danych, do których będzie miała dostęp konkretna usługa – mowa tu chociażby o lokalizacji. Dzięki temu użytkownicy mają czuć się bardziej bezpieczni, bo dokładnie będą wiedzieć czego się spodziewać.Google wymaga, by wszyscy deweloperzy umieścili wszystkie potrzebne informacje do maksymalnie 20 lipca. Termin więc mija za kilka dni i właśnie odkryto dosyć ciekawą zmianę, która niewątpliwie jest powiązana z opisaną wyżej sekcją. Część osób zaczęło zauważać– do tej pory zawierała ona prostą listę uprawnień przyznawanych konkretnej aplikacji. Kliknięcie w niej pozwalało konsumentom na szybkie zapoznanie się z tym „w co się pakują" pobierając usługę.Teraz wszystkie, co oczywiście nie jest idealnym rozwiązaniem. Nie mamy już bowiem do czynienia z bezpośrednim wskazaniem „tu znajdziesz wszystko na temat uprawnień", co może być nieco mylące. Deweloperzy będą musieli teraz jednak jeszcze dokładniej opisywać po co są im potrzebne konkretne informacje, co bez wątpienia jest zmianą na plus., co może prowadzić do licznych naruszeń i nieścisłości. Na razie nie wiadomo czy Google zdecyduje się na ręczną weryfikację każdego zamieszczanego faktu. Czas pokaże – na razie musimy uzbroić się w cierpliwość, bo deweloperzy wciąż mają kilka dni na dokonanie niezbędnych czynności. Tak czy inaczej, użytkownicy dostrzegą zmiany już wkrótce, lecz tylko w obszarze szczegółowych informacji o każdej usłudze dostępnej w Sklepie Play.