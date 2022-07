WhatsApp z usprawnionym podglądem wiadomości. Użytkownicy będą zadowoleni

Kolejne usprawnienie trafi niedługo do komunikatora.

WhatsApp z kolejną nowością dla wielbicieli emotikon

Źródło: WABetaInfo

WhatsApp już niedługo wzbogaci się o usprawniony system podglądu otrzymanych/wysłanych wiadomości. Jak się okazuje, jeśli ktoś zareaguje na nie emotikoną, to otrzymamy na ten temat stosowną informację – wszystko bez potrzeby otwierania okna konkretnego czatu. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy nowość pojawi się u wszystkich użytkowników.Jeśli śledzicie rozwój komunikatora WhatsApp, to niewątpliwie zauważyliście w ostatnim czasie pewną zależność. Programiści tak naprawdę skupiają się obecnie na rozwoju reakcji na wiadomości, funkcji dodanej wcale nie tak dawno. Zaledwie kilka dni temu Mark Zuckerberg chwalił się, że od teraz internauci mogą używać dowolnego emoji . Teraz postarano się o kolejne usprawnienie w tej kwestii. O co dokładnie chodzi?Redakcja portalu WABetaInfo dostrzegła, że wersja beta aplikacji wzbogaciła się o nowość w obrębie listy czatów. Jeśli zdecydujemy się na zareagowanie emotikoną na wiadomość w dowolnej rozmowie, to. Co ciekawe, identyczna sprawa ma się w momencie, kiedy to ktoś zdecyduje się na zostawienie emotikony przy naszej wiadomości.Jest jednak jedno „ale”, które może nie przypaść do gustu części użytkownikom.Nawet jeśli dezaktywowaliście „powiadomienia o reakcjach” w ustawieniach WhatsAppa, to i tak zobaczycie podgląd na liście czatów. Zapewne niektórzy będą z tego powodu niezbyt zadowoleni.Na razie dostęp do funkcjonalności ma niewielkie grono użytkowników i. Trzeba jednak WhatsAppowi przyznać, że tak częste wprowadzanie zmian nieco rekompensuje fakt późnego obudzenia się z implementacją jednej z najbardziej podstawowych opcji w nowoczesnych komunikatorach internetowych – reakcji na wiadomości.Źródło: WABetaInfo