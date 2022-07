Windows 12 w 2024 roku? To możliwe

Microsoft zaskakuje.

Nowe podejście Microsoftu

Przyszłość systemów Windows – pytania bez odpowiedzi

Windows 11 – jak zainstalować?

Microsoft zaskoczył wszystkich, zapowiadając premierę Windows 11. W końcu, firma przez bardzo długi czas twierdziła, że Windows 10 będzie jej ostatnim systemem operacyjnym, który w przyszłości będzie ulegać po prostu ewolucji. Gdy tylko Windows 11 zadebiutował, wiele osób zaczęło wierzyć, że Microsoft powróci do regularnego udostępniania kolejnych wydań systemów Windows.Wygląda na to, że faktycznie tak będzie. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, kolejnym systemem operacyjnym Microsoft może być Windows 12, a jego premiera może nastąpić już w… 2024 roku.Tak szybka przewidywana premiera kolejnego systemu wynika ze zmian strategii, jakich Microsoft dokonał w kwestii aktualizowania tego oprogramowania. Nowy plan zakłada wprowadzanie nowej wersji systemu Windows co trzy lata. Każda wersja ma otrzymywać większe aktualizacje funkcji raz do roku.Powyższe oznacza, że dni Windows 11 są najprościej mówiąc policzone. System ten będzie otrzymywał aktualizacje funkcji przez następne dwa lata, po czym na scenę wejdzie najpewniej Windows 12. Wtedy to nowszy system zacznie dostawać aktualizacje funkcji, a Windows 11 tylko mniejsze aktualizacje.W przyszłości systemy operacyjne Microsoftu poza corocznymi aktualizacjami funkcji mają otrzymywać też drobne aktualizacje, wprowadzające pakiety nowości. Dotychczas znano je pod nazwą Windows Experience Packs, ale teraz gigant z Redmond określa jej jako „Moments”. Wcześniej w tym roku z pomocą takiej aktualizacji do Windows 11 wprowadzono informacje pogodowe na pasku zadań zamiast ikony Widżetów.O ile Microsoft znowu nie zmieni swoich planów, Windows 13 powinien zadebiutować w 2027 roku. Czas pokaże, co stanie się w tej kwestii.Co istotne, na razie nie wiadomo, czy Microsoft zamierza udostępnić Windows 12 w formie bezpłatnej aktualizacji Windows 12, a potem Windows 13 w formie bezpłatnej aktualizacji do Windows 12. Dla przypomnienia takie rozwiązanie gigant zastosował chociażby w przypadku Windows 10 i Windows 11. Nie wiadomo też, czy wymagania systemu Windows 12 będą równie wygórowane co wymagania Windows 11, czy też jeszcze bardziej.Kto wie, być może regularne wydawanie nowych wersji systemu Windows w dłuższej perspektywie ma dla Microsoftu sens. Dla użytkownika będzie ono miało sens tylko wtedy, jeżeli nowe wersje faktycznie będą ulepszeniem względem poprzednich i jeżeli będzie można uzyskać dostęp do nich za darmo.Korzystasz już z systemu Windows 11? Jeśli nie, zachęcam Cię do jego instalacji. Choć Windows 11 posiada pewne wady, naprawdę warto zainstalować go na swoim komputerze. To między innymi ze względu na jego nowocześniejszy i schludniejszy niż w Windows 10 interfejs, funkcje ułatwiające wydajną pracę takie jak Snap Layouts i Snap Groups czy odświeżone warianty systemowych aplikacji.Microsoft umożliwia użytkownikom Windows 10 aktualizację ich systemu do Windows 11 za pośrednictwem usługi Windows Update. Jeśli jednak nie należysz do tych osób, które już mogą z tej okazji skorzystać, masz jeszcze możliwość aktualizacji, także darmowej, za pośrednictwem Asystenta aktualizacji systemu Windows 11 . W ostateczności dokonaj czystej instalacji Windows 11, wykorzystując program Windows 11 Media Creation Tool Co istotne, zanim dokonasz na swoim komputerze próby instalacji Windows 11, sprawdź, czy spełnia on wymagania systemu. Pozwoli Ci na to program PC Health Check Źródło: Windows Central, fot. tyt. Canva