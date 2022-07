5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #296]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Celestial Sounds

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Android: 8.0 i nowsze

W tym tygodniu proponujemy aplikację z dźwiękami relaksacyjnymi, nowoczesną prognozę pogody, a także łatwy w obsłudze notatnik. Mobilni gracze będą mogli zmierzyć się z zabawną platformówką oraz przyjemną grą słowną.

WeatherBug

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,49 zł-1 599,99 zł / Android: Zależy od urządzenia

Aplikacja z dźwiękami relaksacyjnymi z kategorii tak zwanego białego szumu. Wyróżnia się tematyką - dźwięki zaprojektowane są wokół planet i innych ciał niebieskich. Przed snem, podczas czytania czy medytacji możemy zatem słuchać ciekawych nagrań odzwierciedlających aurę panującą na Marsie, Słońcu czy Księżycu. Dodatkowym atutem jest możliwość ustawienia timera.Dostęp do niektórych nagrań wymaga wykupienia wersji Pro.

Nimbus Note

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 35,99 zł-309,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Nowoczesna aplikacja pogodowa ze szczegółowymi informacjami lokalnymi i ciekawymi funkcjami. Poza standardową prognozą godzinową i na najbliższe dni znajdziemy tu również dane na temat jakości powietrza, wyładowań atmosferycznych, ryzyka pożaru itp. Interaktywne mapy pozwalają z kolei szybko zorientować się w sytuacji na większym terenie (do wyboru liczne warstwy nakładane na mapę).Dodatkowym atutem są czytelne widżety i prognoza na pasku stanu.

Dadish 3

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 17,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Łatwy w obsłudze notatnik pełen przydatnych funkcji. Umożliwia prowadzenie codziennych zapisków, ale też organizowanie zadań i pracy. Wszystko dzięki podziałowi na obszary robocze, foldery itp. Notatki możemy dowolnie formatować, wstawiać załączniki, oznaczać tagami. Nie zabrakło również opcji wspólnej pracy online, listy zadań oraz komentarzy.Funkcja przypomnień obsługuje zarówno czas, jak i lokalizację (na przykład po wejściu do pracy).

Słowo Mania

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 3,79 zł-43,99 zł za element / Android: 4.1 i nowsze

Kolejna odsłona zabawnej gry platformowej w oprawie retro. Ponownie musimy pomóc tytułowej postaci odnaleźć i uratować jej dzieci. Do naszej dyspozycji jest pięćdziesiąt poziomów. Sterowanie nie jest skomplikowane i sprowadza się do strzałek kierunkowych i skakania. Nie oznacza to jednak, że gra jest banalna - wręcz przeciwnie, czeka na nas sporo wyzwań i wciągającej zabawy.Całości dopełnia starannie wykonana oprawa graficzna i dźwiękowa.

Przyjemna i kolorowa gra słowna, która przypadnie do gustu zwłaszcza miłośnikom krzyżówek. Naszym zadaniem jest bowiem rozwiązywanie haseł na podstawie podpowiedzi. Zamiast wpisywać samodzielnie litery, układamy wyraz z wyświetlonych liter. Każdy kolejny poziom podnosi nieco trudność, ale nie ma w tym przesady. Gra ma raczej charakter rekreacyjny.Co jakiś czas - dla urozmaicenia - wyświetlona zostaje mini gra w postaci wykreślanki wyrazów.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!