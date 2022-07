Volume - aż chce się czytać (recenzja)

Pięknie zaprojektowana aplikacja informacyjna.

Volume – mini magazyny na każdy temat

Cena: 0 zł / Android: 4.4 i nowsze

Nadmiar treści w internecie nie ułatwia znalezienia wartościowych informacji. Czasem więcej czasu stracimy na przeczesywaniu kolejnych serwisów niż na faktycznym czytaniu. Na szczęście są aplikacje, które mogą nam ułatwić to zadanie.Volume jest jedną z nich. Mamy tu do czynienia ze starannie dobranymi treściami w formie atrakcyjnie zaprojektowanych kart. Czytanie takich magazynów zajmuje jedynie kilka minut.Aplikacja nie jest więc klasycznym agregatorem newsów. Tutaj cały zespół twórców oraz sami użytkownicy tworzą starannie dobrane treści. Tematyka rozciąga się od finansów, historii czy nauki aż po szeroko rozumianą popkulturę. Aplikacja wywodzi się z Indii, a treści kieruje na rynek globalny - stąd język angielski. Nie brakuje opcji związanych z obserwowaniem interesujących nas tematów czy twórców oraz możliwości komentowania i udostępniania treści.Aplikacja nie wyświetla reklam i jest w pełni darmowa (przynajmniej na razie). Minusy? Interfejs jest ociężały i nie zawsze intuicyjny. Same treści mogłyby być opatrywane źródłami i oznaczane np. jako zweryfikowane.Volume to jednak w ogólnym rozrachunku bardzo ciekawy projekt. W jednym miejscu znajdziemy bogaty zestaw treści na różnorodne tematy. Forma zachęca do czytania w dowolnej chwili.