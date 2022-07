Windows 12 już w 2024 roku? Microsoft ma nowy pomysł

Kolejne zmiany.



Microsoft zaczął ponownie zmieniać sposób wydawania głównych wersji systemu Windows. Jest bardzo prawdopodobne, że już za niecałe 2 lata, w 2024 roku zobaczymy kolejną odsłonę oprogramowania firmy z Redmond.



Co to oznacza? Między innymi to, że Microsoft po prostu przyspiesza rozwój swoich produktów i chce je częściej sprawdzać na rynku masowym.



Microsoft znów kombinuje



Po premierze Windows 10 Microsoft zdecydował się odejść od klasycznego, trzyletniego cyklu aktualizacji. Wtedy też amerykańska firma postawiła bardziej na swoje usługi a nie sztywne, nowe wydania systemu. Windows 10 był sukcesywnie aktualizowany dwa razy do roku - każda z takich aktualizacji przynosiła do niego sporo nowości. Wielu analityków twierdziło, iż Microsoft wraz z Windows 10 zakończy wydawanie poszczególnych wersji systemu i będzie traktował swój software bardziej jako “bazę” do kolejnych aktualizacji.