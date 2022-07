Windows 11 – nowy Media Player niebawem zyska przydatną funkcję

Funkcję rodem z klasycznego Windows Media Playera.

Media Player – co to jest?

Media Player – nowość dla Insiderów

Ripowanie plików z płyty CD w aplikacji Media Player w Windows 11. | Źródło: Microsoft

Na początku bieżącego roku system Windows 11 otrzymał nową aplikację Media Player, będącą następcą średnio udanej aplikacji o nazwie Muzyka Groove, ale jednocześnie spadkobiercą klasycznego odtwarzacza Windows Media Player. Teraz do nowego Media Playera zmierza funkcja, która jest częścią klasycznego Windows Media Playera od wielu lat. Niektórzy mogą już ją wypróbować.Media Player (Odtwarzacz multimedialny Windows) to odtwarzacz multimedialny, który jak wspomniałam stanowi następcę aplikacji Muzyka Groove i spadkobiercę aplikacji Windows Media Player, który pozostaje opcjonalnym składnikiem systemowym. Mogą korzystać z niego wszyscy użytkownicy Windows 11. Od jakiegoś czasu jego instalacja jest możliwa też na komputerach z Windows 10.Nowy Media Player został stworzony specjalnie z myślą o systemie Windows 11 i wykorzystuje elementy WinUI, zaokrąglone rogi i wszystkie inne charakterystyczne smaczki wprowadzone przy okazji premiery najnowszego systemu. Niemniej, w systemie Windows 10 rzecz jasna nie wykorzystuje on zaokrąglonych rogów i motywu Mica.Teraz w kanale Dev programu Insider program Media Player otrzymał aktualizację, która dodaje do niego funkcję znaną z klasycznego Windows Media Playera. Mowa o funkcji konwertowania plików audio z płyt CD na formaty możliwe do zapisania w pamięci komputera lub innych urządzeń, czyli tak zwanego ripowania. Dostępne formaty to AAC, WMA, FLAC oraz ALAC. Jak widać, zabrakło tu formatu MP3, który w starym Windows Media Playerze jest dostępny. Użytkownik może też wybrać bitrate pliku.Jasne, napędy odczytujące płyty CD i DVD powoli odchodzą w zapomnienie. Dzisiaj mało kto decyduje się na zakup komputera z takim napędem. Jeżeli jednak nim dysponujesz i posiadasz gdzieś w kącie całą stertę płyt CD z muzyką, którą chciałbyś zgrać na komputer, wkrótce będziesz mógł to zrobić za pośrednictwem Media Playera.Omawiana nowość ma zadebiutować w aplikacji Odtwarzacz multimedialny (Media Player) w stabilnym wydaniu systemów Windows 10 i Windows 11 później w tym miesiącu. Nie wiadomo jednak, czy funkcja zostanie wzbogacona o dodatkowe formaty, czy też nie. Musimy cierpliwie czekać na wieści w tej sprawie.Program Media Player pobierzesz oczywiście za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Media Player (Odtwarzacz multimedialny Windows) – pobierz Źródło: Microsoft / fot. tyt. Canva