Mapy Google ułatwią wybór najbardziej ekonomicznej trasy dla Twojego samochodu

W zeszłym roku Google zapowiedziało, że w Mapach Google zmieni się sposób wyznaczania domyślnych tras w trakcie nawigacji. Nowy algorytm aplikacji miałby znajdować dla użytkownika zamiast trasę najszybszą, to trasę najbardziej oszczędną pod względem zużycia paliwa, a co za tym idzie taką, która doprowadzi do najmniejszej emisji dwutlenku węgla do atmosfery.Teraz w kodzie najnowszej wersji beta Map Google znaleziono wskazówki świadczące o tym, że Google ma dodatkowo optymalizować proponowane w aplikacji trasy pod kątem rodzaju samochodu, którym jeździ użytkownik. Cóż, to bardzo rozsądne rozwiązanie.Jak wiadomo, inne samochody spalają najmniej paliwa w mieście, inne na drogach krajowych, a inne na autostradach. W tej kwestii dużo zależy od zastosowanego napędu. Na przykład samochody hybrydowe zużywają znacznie mniej paliwa w mieście niż na autostradach. Z kolei większość samochodów z napędami spalinowymi to samochody bardziej ekonomiczne w trasie niż w mieście. To oczywiście bardzo ogólnikowe ujęcie tego tematu.Powyższe oznacza, że inna trasa może wiązać się z oszczędniejszą jazdą w przypadku przemieszczania się hybrydą, inna w przypadku przemieszczania się samochodem benzynowym, inna samochodem z silnikiem Diesla, a jeszcze inna w przypadku przemieszczania się elektrykiem. Zatem, kompletnie bez sensu byłoby, gdyby Google starało się wyznaczać ekonomiczne trasy w Mapach bez wzięcia tego pod uwagę.Analiza, która wskazuje na to, że Google ma omówioną kwestię uwzględniać, została przeprowadzona przez serwis 9to5Google. Zgodnie z doniesieniami, w przyszłości Mapy mają pozwalać użytkownikowi wybrać rodzaj posiadanego samochodu – spośród hybrydy, samochodu benzynowego, Diesla i elektryka. Rzecz jasna, w przypadku zakupy nowego auta, opcję tę będzie można zmienić.Rzecz jasna, Google nad omówioną funkcją dopiero pracuje, a więc zanim ona zadebiutuje, może ona jeszcze przybrać nieco inną formę. Ba, możliwe jest też, że ta wcale nie ujrzy światła dziennego. Mam jednak nadzieję, że je ujrzy, ze względu na nieustannie rosnące ceny paliwa.Dla użytkowników, którym nie do końca podoba się pomysł na zamianę sposobu wyznaczania domyślnej trasy podróży mamy dobrą wiadomość. Z poziomu opcji konfiguracyjnych możliwy będzie powrót do starego modelu, zapewniającego znajdowanie najszybszych tras do zdefiniowanego celu, zamiast tych najbardziej ekonomicznych.Rzecz jasna, aplikację Mapy Google pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Mapy Google (Android) – pobierz Źródło: 9to5Google / fot. tyt. Canva