Tańsze paliwo na stacjach Shell. Przeczytaj, zanim zatankujesz

Warunki promocji są atrakcyjne.

Swoje promocje na paliwa uruchomiły już Orlen Circle K . Ostatnią z dużych stacji, które nie zaproponowały Polakom zniżek był Shell. To się właśnie zmieniło, a od 15 lipca 2022 roku na stacjach Shell można tankować nieco taniej. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać rabat na paliwo i ile dokładnie można zaoszczędzić?15 lipca ruszyła promocja na paliwo na stacjach Shell pod nazwą "Tankuj korzyści". Popularna sieć stacji proponuje Polakom rabaty na paliwo przy tankowaniu paliw Shell FuelSave 95 i Shell FuelSave Diesel. Co najważniejsze: liczba transakcji nie jest ograniczona, ale limit paliwa objętego promocją w trakcie jednego tankowania wynosi 50 litrów.Wysokość rabatu na stacjach Shell wynosi 30 groszy za litr paliwa. Pozwala to oszczędzić maksymalnie 15 złotych na każdym tankowaniu od ceny widocznej na pylonie stacji.Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla członków programu lojalnościowego Shell ClubSmart. Aby do niego dołączyć należy zarejestrować się w programie poprzez stronę internetową dostępną pod tym adresem lub za pośrednictwem mobilnej aplikacji. Polecamy tę drugą metodę.

Jak odebrać rabat na Shell?

Paliwa premium w cenie podstawowych na Shell

Tańsze paliwo na Shell tylko z aplikacją

Program Shell ClubSmart to sposób na płacenie mniej za paliwo. | Źródło: ShellPo prostu przyjedź na stację, zatankuj paliwo Shell FuelSave 95 lub Shell FuelSave Diesel i zeskanuj przed płatnością fizyczną lub wirtualną kartę Shell ClubSmart. To wszystko. Żadnych kuponów. Możesz zatankować dowolną liczbę razy, ale pamiętaj, że rabatowane jest każdorazowo tylko 50 litrów paliwa. Paliwo zatankowane powyżej tej wartości rozliczane jest według ceny na dystrybutorze.Pamiętaj, że na stacjach Shell cały czas obowiązuje promocja, w ramach której w cenie paliw podstawowych można tankować paliwa premium. Wtorki i Czwartki z Shell V-Power to tańsze paliwo Shell V-Power 95 we wtorki oraz Shell V-Power Diesel w czwartki!Jak już wspomnieliśmy, rabat przysługuje wyłącznie klubowiczom Shell ClubSmart. Najprostszym sposobem na skorzystanie z niego jest zainstalowanie odpowiedniej aplikacji mobilnej. Poniżej znajdziecie odnośniki do apek przeznaczonych na smartfony z systemami Android i iOS.Źródło: Shell