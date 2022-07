Nowa aplikacja mBanku już jest. Jedną nowość pokochasz teraz, dwie wkrótce

Ważna zmiana na lepsze.

mBank dokonał właśnie dużej aplikacji swojej aplikacji mobilnej. Jeden z popularniejszych banków wśród osób młodych postanowił dodać do niej usługę, która przypadnie do gustu chyba każdemu kierowcy będącego jego klientem. Dzięki współpracy z firmą SkyCash od teraz apka mBanku umożliwia dokonywanie wygodnych płatności za parkingi, również prywatne.Użytkownicy aplikacji mobilnej mBank PL nie muszą już szukać parkomatu i obawiać się braku pieniędzy w portfelu na opłaty parkingowe. Nowa usługa Parkingi wprowadzona przy okazji najnowsze aktualizacji apki pozwala kupić bilet parkingowy w formie cyfrowej. Pieniądze są pobierane automatycznie z konta użytkownika. Uwaga: jest dodatkowy haczyk, malutki.mBank przypomina, że parkowanie należy oznaczyć identyfikatorem mobiParking, umieszczając go za szybą. Identyfikator znajdziesz w aplikacji mobilnej: Parkingi > Ustawienia > identyfikator mobiParking lub pobierzesz ze strony SkyCash.com w sekcji Parkowanie. Na szczęście wystarczy mieć w samochodzie kartkę z napisem MOBIPARKING i trzymać ją za szybą pojazdu w widocznym miejscu.Zaloguj się do aplikacji mobilnej. Wejdź w Usługi > przydatne > parkingi.Wprowadź numer rejestracyjny, strefę i szacowany czas parkowania.Zaakceptuj regulamin usługi i zatwierdź go (za każdym razem, gdy korzystasz z usługi).Zostaw za szybą specjalny identyfikator mobiParking i gotowe!Lista miast, w jakich można skorzystać z usługi Parkingi w mBanku dostępna jest pod tym adresem Warto wspomnieć, że nieco wcześniej do apki mBank dodano opcję składania wniosków o dofinansowanie z programu Dobry Start, czyli 300+ na wyprawkę szkolną.Wkrótce do apki trafią płatności za autostrady (pod koniec tego roku) oraz możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej (w 2023 roku). Nie się mogę doczekać tych nowości. mBank ostatnio mocno podpadł mi jakością działania serwisu, ale te zmiany naprawdę mi się podobają.Nie wiem jak Wy, ale nie cierpię instalować kilku różnych aplikacji celem wykonywania kilku różnych płatności. Jeśli wszystko mogę mieć w ofercie banku, to... fenomenalnie!Aplikację mobilną banku mBank pobierzesz bezpłatnie na swój smartfon ze sklepów z aplikacjami Google Play i App Store. Wystarczy skorzystać z poniższych odnośników lub uruchomić stosowny sklep na swoim telefonie.Zainstalowałeś aplikację, ale nie widzisz jeszcze usługi? mBank informuje, że udostępnia ją klientom stopniowo. Cierpliwości.Źródło: mBank