Windows 11 Build 25158 w programie Insider. Co nowego?

Windows 11 – jak zainstalować?

Build 25158 stanowi również powrót paska wyszukiwarki na pasku zadań systemu. Dla przypomnienia, w Windows 10 zamiast samej ikony wyszukiwarki można wyświetlać cały pasek wyszukiwania i jeśli mnie pamięć nie myli, widok paska wyszukiwarki jest w Windows 10 widokiem domyślnym. W stabilnym wydaniu Windows 11 ta opcja póki co niejj est dostępna.Funkcja wyświetlania paska zadań jest częścią testów A/B, a więc dostęp do niej mają tylko niektórzy użytkownicy. Istotny jest też fakt, że korzystanie z niej jest możliwe dopiero po dokonaniu restartu systemu po przeprowadzeniu aktualizacji do najnowszej kompilacji.W kompilacji 25158 Windows 11 Microsoft umożliwił też testowanie protokołu sieciowego DNS over TLS (DoT). Firma zaleca jednak przełączenie się na ten protokół tylko zaawansowanym użytkownikom. Jego aktywacja jest możliwa tylko za pomocą wiersza poleceń.Rzecz jasna, nowe wydanie Windows 11 w kanale Dev wprowadza też liczne poprawki błędów. Więcej na temat kompilacji 25158 dowiesz się, przechodząc na stronę Microsoftu Kompilacja 25158 systemu Windows 11 nie jest powiązana z żadną konkretną aktualizacją funkcji. Uważa się jednak, że jej zawartość będzie częścią Windows 11 23H2 – wydania, które zadebiutuje dopiero w przyszłym roku, długo po wydaniu 22H2.Korzystasz już z systemu Windows 11? Jeśli nie, zachęcam Cię do jego instalacji. Choć Windows 11 posiada pewne wady, naprawdę warto zainstalować go na swoim komputerze. To między innymi ze względu na jego nowocześniejszy i schludniejszy niż w Windows 10 interfejs, funkcje ułatwiające wydajną pracę takie jak Snap Layouts i Snap Groups czy odświeżone warianty systemowych aplikacji.Microsoft umożliwia użytkownikom Windows 10 aktualizację ich systemu do Windows 11 za pośrednictwem usługi Windows Update. Jeśli jednak nie należysz do tych osób, które już mogą z tej okazji skorzystać, masz jeszcze możliwość aktualizacji, także darmowej, za pośrednictwem Asystenta aktualizacji systemu Windows 11 . W ostateczności dokonaj czystej instalacji Windows 11, wykorzystując program Windows 11 Media Creation Tool Co istotne, zanim dokonasz na swoim komputerze próby instalacji Windows 11, sprawdź, czy spełnia on wymagania systemu. Pozwoli Ci na to program PC Health Check Źródło: Microsoft , fot. tyt. Canva