Zaktualizowałeś Windows 11? Uważaj na błędy w lipcowej aktualizacji

Windows 11 KB5015814 - problemy

Pośród użytkowników komputerów nie brakuje osób, które lubią testować wszelkie nowości jako pierwsze. To właśnie z myślą m.in. o nich Microsoft stworzył program Windows Insider . Dostępne w nim wczesne wersje aktualizacji dla systemów Windows są doskonałym sposobem na to, aby przedpremierowo sprawdzić niektóre nowinki. Wydawać by się mogło, że stabilne wersje aktualizacji po długich testach udostępniane są dopiero wtedy, gdy gigant z Redmond je dopracuje. Nic bardziej mylnego - w każdej kolejnej kompilacji przytrafiają się błędy. Tak jest i tym razem.Zbiorcza aktualizacja Windows 11 wydana w cyklu Patch Tuesday jako aktualizacja lipcowa wprowadza na wybranych konfiguracjach spore zmiany w wyszukiwarce Windows Search (informacje o rocznicach, świętach i innych wydarzeniach w regionie) i rozwiązuje kłopoty z aktualizacją Windowsa 10 do Windowsa 11. Aktualizację Windows 11 KB5015814 udostępniono już wszystkim użytkownikom systemu. Zawiera ona wiele ulepszeń, poprawek oraz - niespodzianka - błędów.Według doniesień co poniektórych internautów z Centrum Opinii i serwisu Reddit instalacja KB5015814 kończy się niepowodzeniem z komunikatami o błędach, takimi jak 0x8000ffff, 0x8007007e i 0x80073701. Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z wydajnością w menu Start, ale nie jest to w żadnym wypadku błąd powszechny.Z dobrych wieści: KB5015814 naprawia bug sprawiający, że filmy na playlistach nie chciały się odtwarzać jeden po drugim. Drobna poprawka została też wprowadzona do Windows Sandbox, którego ekran startowy czasami nie znikał już po uruchomieniu aplikacji.KB5015814 to aktualizacja, która zostanie wkrótce automatycznie pobrana na wszystkie spełniające wymagania komputery. Można ją też zainstalować ręcznie, sprawdzając samemu dostępność aktualizacji. Każdy może wstrzymać aktualizacje nawet na tydzień, jeśli boi się potencjalnych problemów.