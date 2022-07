Standard Bluetooth LE Audio ukończony. Zakochasz się w Auracast

Rewolucja, której potrzebujemy.

Bluetooth LE Audio - co przynosi?

Bluetooth LE Audio to długo wyczekiwany standard, nad którym prace miały zostać ukończone jeszcze w 2020 roku. Zapewne domyślacie się, co stanęło na przeszkodzie przed jego sfinalizowaniem... Tak czy inaczej Bluetooth SIG właśnie ogłosiło, że zakończyło procedurę certyfikacji, a to oznacza rychły debiut rzeczonego standardu w elektronice użytkowej i systemie Android 13. Dlaczego jest się czym emocjonować?Bluetooth LE Audio to przede wszystkich zwiększona skuteczność. Nowy kodek LC3 pozwala uzyskać jeszcze lepszą jakość dźwięku, przy nawet połowie wykorzystywanego do tej pory bit rate'u. W przypadku plików niższej jakości Bluetooth LE Audio przyniesie mniejsze zużycie energii, a co za tym idzie wydłużony czas działania, na przykład słuchawek. Najlepszą cechą Bluetooth LE Audio jest jednak Auracast.Auracast to technologia, która pozwala sparować wiele urządzeń odtwarzających dźwięk z jednym urządzeniem wyjściowym, w tym samym czasie. Dzięki Auracast kilka osób będzie mogło słuchać dźwięku przesyłanego z jednego urządzenia - na przykład na sali wykładowej. Zyskają na tym nie tylko użytkownicy słuchawek, ale nawet... aparatów słuchowych. Takie transmisje w Auracast mają działań podobnie do sieci Wi-Fi.