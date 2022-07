YouTube testuje opcje, które uprzyjemnią odtwarzanie playlist

Niektórzy już mogą wypróbować nowe funkcje.

YouTube – sortowanie playlist w aplikacji





YouTube Premium pozwala przetestować funkcję reorganizacji zawartości playlist oraz ukrywania filmów. | Źródło: YouTube

Nowe funkcje w YouTube Premium – jak zapisać się do testów?

Raz na jakiś czas użytkownicy YouTube Premium mają okazję testować na swoich urządzeniach nowe funkcje, zanim dostęp do nich uzyskają pozostali bywalcy platformy. To tylko jedna z zalet opłacania subskrypcji, poza możliwością odtwarzania filmów bez reklam czy minimalizowania aplikacji bez obawy, że słuchane treści zostaną wstrzymane.Od teraz, aż do 11 sierpnia, osoby korzystające z YouTube Premium mogą testować kolejną eksperymentalną funkcję giganta z Mountain View. O jakiej funkcji mowa?Od dłuższego czasu webowa wersja YouTube pozwala nie tylko odtwarzać playlisty na kilka sposobów, ale również sortować zawartość tych playlist. Tej opcji brakuje w aplikacji mobilnej platformy. Niemniej, to właśnie do niej użytkownicy YouTube Premium mogą od niedawna uzyskać dostęp na urządzeniach z Androidem i iOS.Dzięki nowej funkcji wystarczy dotknąć i przytrzymać dane wideo w panelu playlisty, by przesuwając je w górę lub w dół zmienić jego pozycję na liście, a co za tym idzie – kolejność odtwarzania. W ramach testów YouTube pozwala również ukryć wybrane filmy będące częścią playlisty – przesuwając palcem po ekranie w lewo lub w prawo lub korzystając z menu trzech kropek.Jeśli jesteś użytkownikiem YouTube Premium i chcesz wypróbować opcje sortowania playlist i ukrywania filmów w panelu playlisty, musisz przejść pod ten adres . Następnie, w sekcji Reorganizacja i ukrywanie playlist, kliknij na baner z napisem Wypróbuj. W rezultacie po jakimś czasie będziesz mógł korzystać z nowych funkcji w aplikacji YouTube na smartfonie z Androidem lub iOS.W tej chwili nie wiadomo, kiedy dostęp do omówionych nowości uzyskają wszyscy użytkownicy YouTube. Musimy cierpliwie czekać na wieści w tej sprawie.Rzecz jasna, aplikację YouTube pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.YouTube (Android) – pobierz YouTube (iOS) – pobierz Źródło: YouTube / fot. tyt. Canva