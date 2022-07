TikTok wprowadza nowe opcje kontroli nad wyświetlanymi treściami

Mają pomóc w ochronie najmłodszych.

TikTok pozwoli zablokować konkretne hasztagi

Źródło: TikTok

Pracujemy nad zbudowaniem nowego systemu organizowania treści w oparciu o dojrzałość tematyczną. Wiele osób będzie znało podobne systemy z ich zastosowania w przemyśle filmowym, telewizji lub grach i tworzymy z myślą o nich, jednocześnie wiedząc, że musimy opracować podejście unikalne dla TikTok. W przeciągu kilku tygodni zaczniemy wprowadzać go we wczesnej wersji, by pomóc w zapobieganiu docierania treści o jawnie dojrzałych tematach do odbiorców w wieku 13-17 lat. Gdy wykryjemy, że film zawiera dojrzałe lub złożone tematy, na przykład sceny fabularne, które mogą być zbyt przerażające lub intensywne dla młodszych widzów, zostanie mu przypisana ocena dojrzałości, aby zapobiec oglądaniu go przez osoby poniżej 18 roku życia w całym serwisie TikTok.





TikTok rozpoczął testy kolejnych funkcjonalności, które docelowo mają uchronić najmłodsze osoby przed ewentualnym ujrzeniem zbyt dojrzałych bądź nieodpowiednich dla nich treści. Mowa tu chociażby o blokadzie konkretnych hasztagów czy słów. Ulepszeniu ulegną również konkretne logarytmy oznaczające poszczególne materiały jako „potencjalnie szkodliwe”. Czego dokładnie mogą spodziewać się użytkownicy?Nie da się ukryć, że TikTok przez ostatnie miesiące wprowadził dosyć sporo funkcji zwiększających bezpieczeństwo nieletnich konsumentów. Doczekaliśmy się chociażby implementacji specjalnej blokady podczas transmisji na żywo czy panelu ukazującego czas spędzony na platformie. Z drugiej jednak strony firma ByteDance została oskarżona o przyczynienie się do śmierci kilku dzieci . Teraz doczekaliśmy się kolejnego ogłoszenia ze strony twórców platformy.Już niedługo konsumenci będą mogli zauważyć na TikToku trzy nowe zmiany odnośnie tego, co wyświetla się na ich kanale Dla Ciebie. W wielkim skrócie – otrzymają oni więcej kontroli. Przede wszystkim zaimplementowana zostanie. Jeśli więc niekoniecznie będziemy chcieli widzieć u siebie filmików o gotowaniu, to teraz znacznie łatwiej się ich pozbędziemy. To samo tyczy się konkretnych wyzwań czy trendów.Poza tym TikTok wzbogaci się o. Pierwsze – nazwane Content Levels – podzieli wyświetlane materiały zgodnie z kilkoma „kategoriami dojrzałości”, które mają działać na podobnej zasadzie, co ograniczenia wiekowe znane z gier czy filmów. Niektóre filmiki nie będą po prostu wyświetlane osobom mającym 13, 15 lub 17 lat. Jak możemy wyczytać na oficjalnym blogu:Poza tym, które pojedynczo nie są szkodliwe, lecz w większej ilości mogą takie być. Jeśli system wykryje, że potencjalnie niebezpieczny trend czy temat zaczyna rozchodzić się wirusowo, to specjalnie zacznie ograniczać jego zasięgi. Wydaje się to dobrą taktyką w przypadku np. kwestii związanych z zaburzeniami odżywiania czy depresją.Wszystkie wyżej wspomniane nowości mają zadebiutować na platformie w przeciągu maksymalnie kilku tygodni. Należy więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości – zobaczymy czy zmiany przyczynią się do polepszenia zdrowia psychicznego zdrowia nastolatków.Źródło: TikTok