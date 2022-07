Nadchodzi ważna nowość dla posiadaczy słuchawek Bluetooth

Prace zostały zakończone.

Bluetooth LE Audio i LC3 - co nowego?





Wielkimi krokami nadchodzi zupełnie nowa generacja słuchawek bezprzewodowych. W ciągu ostatnich dwóch lat w kuluarach opracowywano nowe funkcjonalności oraz kodek, który przynosi sporo zmian dla użytkowników. Dzięki Bluetooth LE Audio i kodekowi LC3 będziecie mogli między innymi podłączyć swoje sprzęty do nieograniczonej liczby urządzeń.Ato nie koniec nowości, które wprowadzają opisywane technologie.Bluetooth LE Audio zostało ogłoszony na początku 2022 roku - organizacja Bluetooth SIG miała nadzieję, że urządzenia wspierające ten standard będą już w 2022 roku dostępne na rynku. Tak się jednak nie stało - wszystko to przez pandemię koronawirusa, która znacząco wpłynęła na harmonogram prac oraz przepływ informacji pomiędzy wspomnianą organizacją a jej partnerami. Bluetooth SIG twierdzi, że pierwsze urządzenia wspierające Bluetooth LE Audio i LC3 powinny być dostępne maksymalnie do końca tego roku.