YouTube na iOS w końcu otrzymał funkcję obraz w obrazie

Użytkownicy długo musieli na nią czekać.

Picture-in-Picture już w YouTube na iOS

Źródło: YouTube

Wybierz film YouTube do obejrzenia, a następnie opuść aplikację YouTube (przeciągając palcem w górę od dołu ekranu lub naciskając przycisk home). Film będzie nadal odtwarzany w mini-odtwarzaczu, który możesz przesuwać po ekranie urządzenia, korzystając w tym czasie z innych aplikacji.

YouTube poinformował o wdrożeniu funkcji Picture-in-Picture do aplikacji na urządzenia z systemem iOS oraz iPadOS. Użytkownicy na całym świecie powinni dostrzec obecność tego rozwiązania w przeciągu kilku najbliższych dni – oczywiście dotyczy to osób subskrybujących wersję Premium usługi… no chyba że jest się mieszkańcem Stanów Zjednoczonych. Czego dokładnie możemy się spodziewać?Jeśli jesteście posiadaczami iPhone’ów, to z pewnością nie ominęło Was zamieszane związane z dostępnością funkcji obraz w obrazie. YouTube zapowiedział ją w czerwcu ubiegłego roku i nawet pozwolił niektórym konsumentom na jej ręczną aktywację. Potem odkryto błąd pozwalający na skorzystanie z PiP bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat, a następnie (w kwietniu 2022) zakończono wszelkie testy tej nowości. Trudno było przewidzieć następny krok technologicznego giganta.W końcu jednak doczekaliśmy się kolejnych informacji na temat funkcji Picture-in-Picture. Powinno ona zostać udostępniona wszystkim użytkownikom systemu iOS i iPadOS. Dostęp do niej uzyskają oczywiście wyłącznie te osoby, które opłacają. Wtedy też opcja stanie się dla nich aktywna zarówno przy zwykłych materiałach, jak i tych muzycznych.Wyjątek stanowią Stany Zjednoczone, których mieszkańcy będą mogli korzystać z obrazu w obrazie zupełnie za darmo. Jest tu jednak jeden haczyk, gdyż zrobią to wyłącznie przy niemuzycznych filmikach. Tak czy siak mówimy o sporej przewadze. Okej, ale jak aktywować tak długo wyczekiwaną funkcję?Należy przejść do ustawień, a następnie do sekcji „Ogólne”. Tam też powinien znajdować się specjalny przełącznik pozwalający na włączenie PiP. Co potem? Wytłumaczenie znajdziemy na stronie YouTube:Warto przy okazji nadmienić, że funkcja będzie dostępna dla osób korzystających z iOS i iPadOS. Koniecznie więc sprawdźcie, czy stosowna aktualizacja jest już aktywna na Waszych urządzeniach.Źródło: YouTube