WhatsApp ze świetną nowością dla fanów emoji

Drobna, lecz przyjemna zmiana.

Ulepszone reagowanie na wiadomości już na WhatsAppie

Źródło: Facebook

Jeśli chcesz sprawdzić, czy możliwość reagowania na wiadomości za pomocą dowolnych emoji i odcieni skóry jest już dostępna dla Twojego konta, musisz ją przetestować, reagując na wiadomość: jeśli zobaczysz nową ikonę plusa umieszczoną w zasobniku reakcji, oznacza to, że funkcja jest naprawdę dostępna dla Twojego konta!





Źródło: WABetaInfo

Wszystko wskazuje na to, że WhatsApp zyskał właśnie opcję pozwalającą użytkownikom na reagowanie dowolną emotikoną na otrzymane wiadomości. Do tej pory można było to zrobić przy użyciu wyłącznie sześciu emoji, co było znaczącym ograniczeniem – nawet w stosunku do innych komunikatorów od firmy Meta. Nowość powinna być już dostępna u wszystkich.W przeciągu ostatnich kilku tygodni doczekaliśmy się rozpoczęcia testów wielu funkcji, które w przyszłości mają trafić do WhatsAppa. Mowa tu chociażby o ulepszonej synchronizacji czatów czy opcji usunięcia wiadomości przez administratorów czatów . Poza tym niedługo udostępniona zostanie możliwość przeniesienia danych pomiędzy Androidem a iOS . Jak się okazuje, to nie wszystko, co dla internautów przygotowali programiści. Mark Zuckerberg poinformował na swoim facebookowym profilu, że rozpoczęto proces wdrażania opcji reagowania dowolną emotikoną na wiadomości. Jest to interesująca wiadomość biorąc pod uwagę fakt, iż do tej pory użytkownicy WhatsAppa mieli możliwość zrobienia tego wyłącznie przy pomocy sześciu grafik. Tym samym „zielony” komunikator w końcu dogonił Messengera. Taka funkcja jest tam dostępna od dłuższego czasu.Okej, ale jak sprawdzić czy stosowna aktualizacja jest już dostępna akurat na naszym smartfonie? Jak możemy wyczytać na stronie WABetaInfo Mówimy więc o dokładnie takiej samej zasadzie działania, co we wspomnianym wyżej Messengerze. Koniecznie więc sprawdźcie czy możecie już korzystać z nowej funkcjonalności – jeśli jeszcze nie widzicie u siebie ikony plusa, to musicie uzbroić się w cierpliwość. Nowość powinna ukazać się u Was w przeciągu kilku dni.Źródło: Facebook, WABetaInfo