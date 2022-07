Publiczna beta iOS 16 udostępniona. Pobierzesz ją w ten sposób

Nareszcie.

Publiczna beta iOS 16 została udostępniona w sieci i każdy chętny z kompatybilnym smartfonem Apple może już teraz pobrać ją na swoje urządzenie. Najnowsza wersja iOS zaprezentowana w trakcie WWDC 2022 zawiera sporo nowości w zakresie personalizacji i wprowadzi wyczekiwany tryb Lockdown , chroniący przed atakami szpiegowskim przeprowadzanymi za pomocą oprogramowania Pegasus.Aby pobrać iOS 16 na swój smartfon, musisz przejść pod ten adres i dołączyć do Apple Beta Software Program. Musisz posiadać iPhone 8 lub nowszy, aby pobrać nań nowe oprogramowanie i sprawdzić zawarte w nim nowości.Beta iOS 16 nie jest dla każdego. Użytkownicy powinni spodziewać się, że ta wersja systemu operacyjnego będzie zawierała więcej błędów niż stabilne wydanie, które pojawi się jeszcze w tym roku. Przed instalacją bety gorąco zalecamy wykonać kopię zapasową urządzenia i wszystkich ważnych danych.iOS 16 wprowadza znaczące zmiany w ekranie blokady, który wyświetlać od teraz znacznie więcej informacji i da użytkownikom większą swobodę w jego dostosowywaniu. Można na nim zobaczyć widżety dotyczące zdrowia, kalendarza i pogody bez konieczności przechodzenia do innych menu.Wiadomości w iOS 16 mają funkcje edycji, cofania i cofania usuwania. iCloud umożliwi grupom użytkowników udostępnianie zdjęć. Apple w iOS 16 próbuje pozbyć się haseł, umożliwiając użytkownikom logowanie się do stron internetowych, aplikacji i innych usług za pomocą Face ID lub Touch ID. Sporo zmian zadchodzi też w CarPlay, Apple Maps, Safari, Apple News i innych apkach.Źródło: Apple