Chromecast 4.0 with Google TV z pierwszą w 2022 roku aktualizacją, ale to tylko poprawki

Przystawka smart TV od samego Google powinna dostać niebawem nowy system Google TV na bazie Androida TV 12. Przynajmniej tego wyczekują wszyscy fani marki i posiadacze tego sprzętu. Mimo kolejnego updatu, niestety i tym razem nie otrzymaliśmy podbicia OSu do wersji nowszej niż Google TV oparty o Androida TV 10. Tak czy inaczej, w końcu po wielu miesiącach przerwy, Chromecast with Google TV otrzymał kolejne poprawki.



Różne poprawki systemu Google TV z Android TV 10 i aktualizacja oprogramowania układowego pilota

Paczka do pobrania aktualizacji waży 140 MB i ulepsza wersję systemu do kompilacji QTS1.220504.008.8726984 z wersją jądra 4.9.180 datowaną na wtorek 11 stycznia 2022 roku. System to wciąż Google TV na Androidzie TV 10, ale przynajmniej poprawki bezpieczeństwa są już całkiem świeże z 1 maja 2022 roku, a nie jak do tej pory z 5 października 2021 roku. Oczywiście po pobraniu aktualizacji, urządzenie musi się zrestartować w celu jej instalacji.



Opis zmian w najnowszej kompilacji QTS1.220504.008.8726984 / Foto: własne



Według opisu z planszy podczas pobierania, update zawiera nowszą paczkę zabezpieczeń z maja 2022 roku, usprawnienia platformy w kierunku odtwarzania HDR 4K i wideo DRM w niektórych aplikacjach, poprawki różnych pomniejszych błędów i kwestii wydajności oraz ulepszenia związanie z działaniem modułów WiFi czy Bluetooth. Jak na razie przy niedługim użytkowaniu po świeżej aktualizacji, nie stwierdziłem zauważalnych na pierwszy rzut oka różnic.



Szczegóły numeru kompilacji i wersji zabezpieczeń po najnowszej aktualizacji oprogramowania / Foto: własne



Dodatkowo posiadacze urządzenia Chromecast with Google TV mogą liczyć na aktualizację firmwareu pilota, która została udostępniona wraz z opisywanym ogólnym updatem systemu. Firmowy pilot pierwotnie raportował oprogramowanie układowe w wersji 24.7, a teraz po łatce już jako 26.0. Niestety w tym wypadku Google nie podaje, jakie konkretnie poprawki zawarło w aktualizacji dla swojego pilota.



Google Chromecast 4.0 wciąż na Android TV 10, dalej czekamy na Google TV z Android TV 12

Jak widać niestety wciąż nie dostaliśmy Google TV z Androidem 12 na Chromecaście 4.0. Nie wiadomo, kiedy Google wprowadzi zupełnie nowy system, choć w ostatnim czasie u części posiadaczy Chromecasta, zaczęły się przynajmniej pojawiać niewielkie zmiany interfejsu w kwestii wejścia w życie treści dostosowanych do osobnych profili Google dla każdego z użytkowników na jednym urządzeniu.



Nowa wersja oprogramowania układowego pilota do Chromecast with Google TV / Foto: własne



Przy okazji można też przypomnieć o nieoficjalnych informacjach na temat nowego jeszcze niezapowiedzianego kolejnego Chromecasta, który tak samo jak Chromecast with Google TV (nazywany też często Google Chromecastem 4.0) miałby doczekać się nie tyle następcy, co uzupełniającego modelu.



Główny domowy ekran w Chromecast with Google TV po aktualizacji / Foto: własne



Początkowo dochodziły nas plotki o zauważalnie mocniejszej wersji, której miałoby być wręcz bliżej do przystawki Nvidia Shield TV. Jednak zagraniczni komentatorzy szybko doprecyzowali, że będzie to raczej tani sprzęt o podstawowych parametrach zdolny obsłużyć tylko full HD. Pewna analogia do sprzętu Xiaomi, który po kilku latach obecności na rynku Xiaomi Mi Boxa S (4K), wprowadził tańszy model Xiaomi Mi TV Stick (full HD), a dopiero później Xiaomi TV Stick 4K.





Wciąż czekamy na cały nowy system.