Rosjanie wydadzą fortunę na narodowy silnik graficzny. Eksperci: to się nie uda

Kolejny pomysł na samowystarczalność.

Rosja chce opracować własny silnik gier

Kolejne sankcje nakładane na Rosję w związku z agresją wojskową tego kraju w Ukrainie, wyzwalają w rządzie tego kraju ogromną chęć pokazania całemu światu, że Federacja Rosyjska może uniezależnić się od świata zachodu i jego technologii, stając się krajem samowystarczalnym lub niemal samowystarczalnym. Na przestrzeni minionych miesięcy prezentowaliśmy Wam narodowy rosyjski smartfon AYYA T1 (de facto chiński), laptop Tonk TN4004 (chiński), omawialiśmy fiasko dotyczące procesorów Bajkał-S i Bajkał-M oraz przybliżaliśmy sylwetkę dysku SSD z autorskim rosyjskim kontrolerem . Tym razem Rosja ogłosiła inwestycję w gamedev.Rząd rosyjski wesprze kwotą 6 miliardów rubli (ok. 441 208 722 złotych) prace nad stworzeniem autorskiego, krajowego silnika gier. Nie będzie to silnik byle jaki, bo ma on konkurować z tym, co oferują silniki takie jak Unity i Unreal Engine 5. Do zapowiedzi warto podejść z przymrużeniem oka.Tydzień po ogłoszeniu pomysłu, członkowie Ministerstwa Rozwoju Cyfrowego i posłowie Dumy Państwowej rozmawiali o wsparciu państwa dla rozwoju krajowego silnika gier z rosyjskimi firmami IT. Informuje o tym Kommiersant, powołując się na źródło zbliżone do rządu. Deweloperzy aby otrzymać wsparcie finansowe będą musieli przedstawić ministerstwu przybliżony zakres działań, z którego jasno wynikał będzie zakres prac nad technologią. Wygląda na to, że kwota zostanie rozdysponowana pomiędzy kilka lub nawet kilkanaście rywalizujących ze sobą podmiotów.