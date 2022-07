Windows 98 zainstalowany na Xbox Series X. Można uruchomić na nim klasyczne gry

Świetna wiadomość dla fanów retro.



Xbox Series X to obecnie jedna z najpotężniejszych konsol dostępnych na rynku. Mało kto więc raczej zdecyduje się na kupienie jej w celu spróbowania swoich sił w… produkcjach z ubiegłego stulecia. Jeśli jednak już posiadasz to urządzenie (i przy okazji uwielbiasz klasyczne gry), to koniecznie musisz wiedzieć, że istnieje możliwość zainstalowania na nim systemu operacyjnego Windowsa 98. Brzmi to dosyć kuriozalnie, wygląda zresztą też.



Xbox Series X idealnym urządzeniem do instalacji Windowsa 98?

Instalacja emulatorów na Xbox Series X to nie żadna nowość – poradniki odnośnie do ich uruchomienia pojawiły się już w ubiegłym roku. Jest to jednak temat o tyle ciekawy, że wciąż mało kto zdaje sobie sprawę z istnienia takich rozwiązań. Teraz temat stał się nieco bardziej medialny za sprawą materiału i artykułu autorstwa Digital Foundry. Jeden z redaktorów zdecydował się na opisanie swojej przygody z jednym z takich programów. Całość prezentuje się naprawdę imponująco.



Kluczem do uruchomienia systemu operacyjnego Windows 98 jest instalacja emulatora DOSBox Pure RetroArch. Co ciekawe, można to zrobić bez potrzeby korzystania ze specjalnego trybu deweloperskiego. Proces jest jednak dosyć żmudny i momentami skomplikowany – został on szczegółowo opisany chociażby w poniższym poradniku wideo. Kolejnym etapem jest już wgranie pliku ISO zawierającego archaiczne oprogramowanie. Trzeba przyznać, że jego ekran instalacyjny na konsoli z 2020 nie tylko brzmi, ale wygląda bardzo abstrakcyjnie.







Jeśli już uda się przejść przez cały proces, to tak naprawdę otrzymujemy w pełni funkcjonalnego Windowsa 98, na którym możemy uruchomić każdą obsługiwaną przez niego grę. Mowa tu chociażby o takich hitach jak Quake, Half-Life, Command and Conquer czy wiele innych. Jest jednak jeden element, który niekoniecznie wszystkim się spodoba. Na ten moment emulator RetroArch nie obsługuje myszy podpiętej pod USB. Nawigacja po systemie oraz grach odbywa się więc za pomocą prawego drążka analogowego. Digital Foundry przyznaje, że nie jest to problem w FPS-ach czy ogólnego poruszania się po pulpicie, ale dosyć uciążliwe w tytułach z rzutem izometrycznych czy strategicznych.



Ciekawym przypadkiem wydaje się być gra Turok, która oryginalnie posiadała wsparcie dla Glide API od firmy 3dfx – technologia ta była zaprojektowana dla akceleratorów 3D Voodoo Graphics. Instalowany emulator posiada właśnie jeden z nich (oczywiście w wersji wirtualnej) zawierający 12 MB pamięci RAM, dwie jednostki TMU oraz maksymalną rozdzielczość renderowania 3D 800 x 600. Dzięki temu gracze mogą na Xbox Series X uruchomić tak naprawdę wszystkie produkcje wykorzystujące wyżej wspomniane Glide API (np. Quake 2). Wydaje się to być dosyć przemyślane ze strony funkcjonalnej, lecz technicznie system potrafi płatać figle.