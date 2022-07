Procesor Intel może zepsuć Twoją przeglądarkę. Producent potwierdza

Sprawdź tymczasowe rozwiązania.

Dlaczego konsumenci decydują się na zakup najnowszej elektroniki użytkowej? Najczęściej dlatego, że spodziewają się oni, że będzie pracowała wydajnie, niezawodnie i po prostu lepiej od urządzeń poprzednich generacji. Często okazuje się jednak, że przesiadka na nowszy sprzęt wiąże się z koniecznością zmagania się z tak zwanymi "chorobami wieku dziecięcego". W takiej sytuacji znalazło się wielu użytkowników procesorów Intel Core 12. generacji.Bliżej nieokreślona grupa użytkowników komputerów z najnowszymi procesorami Intel Core 12. generacji zmaga się z niemałym problemem. Przeglądarki internetowe korzystające z silnika Chromium - m.in. Chrome Vivaldi - zawieszają się i odmawiają współpracy w całkowicie losowy sposób. Jak się okazuje, firma Intel potwierdziła występowanie problemu, proponując przy tym kilka tymczasowych rozwiązań.Bug powiązany jest z procesorami Intel Core 12. generacji ze zintegrowanym układem graficznym Intel UHD Graphics 770. Dotyczy 18 modeli procesorów desktopowych i mobilnych z końca 2021 roku i początku 2022 roku z serii Core i5, i7 i i9. Chodzi m.in. o popularne modele Core i7-12700 i Core i9-12900. Intel zwraca uwagę na to, że w najgorszej sytuacji są użytkownicy mechanicznych dysków twardych, otwierający w przeglądarkach wiele kart jednocześnie.Aby wyeliminować usterki, Intel zaleca podjęcie uniwersalnych w takich sytuacjach działań: zaktualizowanie przeglądarki internetowej, systemu Windows oraz sterownika układ graficznego Intel poprzez jego instalację "na czysto". Propozycją jest również wyłączenie akceleracji sprzętowej w przeglądarce internetowej lub... dorzucenie do komputera dedykowanej karty graficznej, co zmusi go do niekorzystania z układu zintegrowanego, ewentualnie zakup nowszego dysku SSD.Najpewniej Intel pracuje już nad stosowną poprawką, jednakże nie wiemy jeszcze, kiedy zostanie ona udostępniona.Źródło: Intel