Microsoft Edge z wbudowanym edytorem zdjęć. Wiemy, jak wygląda

Nie wszyscy się z tego cieszą.

Microsoft Edge z edytorem zdjęć

Możliwości webowego edytora

Użytkownicy przeglądarki Microsoft Edge już od dłuższego czasu narzekają na to, że ta otrzymuje coraz więcej i więcej funkcji, które nie należą do potrzebnych. Tymczasem Microsoft pracuje nad kolejną funkcją, którą może niepotrzebnie zwiększyć zasobożerność programu. Jak się bowiem okazało, przeglądarka ma otrzymać wbudowany edytor zdjęć.Jak wiadomo, Windows 11 posiada aplikację Zdjęcia, która została z resztą z myślą o nowym systemie odświeżona. Pozwala ona dokonywać prostej edycji obrazów. Można w niej między innymi zmieniać rozmiary fotografii, dodawać do nich tekst, przycinać je, obracać, dokonywać korekt barw, nakładać filtry i nie tylko.Mimo tego, jakie możliwości oferuje aplikacja Zdjęcia, Microsoft chce, aby edytować zdjęcia można było także z poziomu jego przeglądarki internetowej. Wbudowany edytor zdjęć jest już testowany w eksperymentalnej wersji Edge’a – Microsoft Edge Canary. To powiedziawszy, jeszcze nie wszyscy użytkownicy mają do niego dostęp.W jaki sposób nowa funkcja działa? Wystarczy, że korzystając z przeglądarki Microsoftu klikniesz prawym przyciskiem myszy na dowolne zdjęcie na dowolnej stronie internetowej i z menu kontekstowego wybierzesz opcję Edytuj obraz. Wówczas otworzy się wbudowany edytor, który pozwoli Ci zmodyfikować obraz jeszcze przed zapisaniem go na dysku swojego komputera.