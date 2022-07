Gmail uprzyjemni pisanie i wysyłanie maili

Nowość trafiła do przeglądarkowego klienta.

Gmail z ważnymi nowościami dla nadawców maili

Gmail wzbogacił się właśnie o kilka ulepszeń w sekcji „Utwórz". Jej interfejs stał się nieco bardziej przejrzysty, a użytkownicy otrzymali łatwiejszy i przystępniejszy sposób na dodawanie odbiorców wysyłanej wiadomości. Mowa tu chociażby o wyświetlaniu zdjęć profilowych czy skrótach umożliwiających wykonanie konkretnej akcji na wybranym kontakcie. Czego dokładnie mogą spodziewać się konsumenci?Dopiero co informowaliśmy Was o odświeżeniu przeglądarkowej wersji klienta pocztowego Gmail . Usługa zyskała zupełnie nowe szaty oraz opcję ukrycia krytykowanego od dawna paska bocznego. Wszystko wskazuje na to, iż wzornictwo Material You zawitało właśnie w kolejne miejsce aplikacji i przy okazji przyniosło ze sobą szereg interesujących usprawnień. Tym samym platforma stała się niemalże w pełni przystosowana do nowej estetyki Google.Wspomniana w pierwszym akapicie nowość została zapowiedziana przez koncern w listopadzie 2021 roku. Niedługo potem Google wstrzymało proces jej wdrażania z powodu „podjęcia prac nad poprawą wydajności". Dopiero osiem miesięcy później podjęto decyzję o ponownym rozpoczęciu implementacji nowości – lepiej późno niż wcale. Już w przeciągu nadchodzących tygodni użytkownicy przeglądarkowej wersji Gmail powinni zauważyć u siebiePodczas interakcji z polami „Do", „DW" oraz „UDW" uda się dostrzec szereg nowości. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pigułkę z odbiorcą zostanie wyświetlone. Mowa tu chociażby o wyświetleniu jego pełnego imienia i nazwiska, adresu e-mail czy opcji edycji nazwy kontaktu. Z tego poziomu też skopiujemy adres e-mail i otworzymy kartę informacyjną.Poza tym konsumenci zauważą. Przy każdym dodanym odbiorcy pojawi się jego awatar, co pozwoli na rozpoznanie konkretnej osoby – przyda się to niewątpliwie w momencie wysyłania treści do pokaźniejszego grona kontaktów. To jednak nie wszystko.Google postarało się o wyraźniejsze zaznaczenie kontaktów zewnętrznych. Jeśli wysyłamy wiadomość do „nowej" osoby, to, awatarem organizacji oraz specjalnym banerem ostrzegawczym. Przy kontakcie, z którym już współpracowaliśmy, zobaczymy wyłącznie żółty kolor.Lepszą widoczność uzyskają również. Pomoże to wyeliminować niepotrzebne zamieszanie i uprości komunikację pomiędzy wybranymi osobami. Wszystko po prostu stanie się czytelniejsze. Bardzo istotną opcją wydaje się też poprawa sprawdzania poprawności wprowadzonych adresów e-mail. Gmail od teraz będzie sprawdzał czy są one wpisane poprawnie i zapobiegnie przekształcaniu się ciągów znaków w konkretnego odbiorcę – super!Jeśli nie widzicie u siebie jeszcze opisanej powyżej nowości, to spokojnie. Google daje sobie dwa tygodnie na jej publiczną implementację – warto więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.