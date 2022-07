5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #295]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Adobe Express

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 46,99 zł-469,99 zł za element / Android: 8.0 i nowsze

W tym tygodniu prezentujemy łatwy w obsłudze edytor grafiki, nowoczesną aplikację z dźwiękami do medytacji i relaksu, a także ciekawy czytnik RSS. Mobilni gracze będą mogli spróbować swoich sił w znanym tytule przygodowym oraz wciągającej grze tekstowej w stylu retro.

Serene

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 22,99 zł-184,99 zł za element / Android: 5.1 i nowsze

Łatwy w obsłudze edytor grafiki, dzięki któremu za pomocą kilku dotknięć ekranu stworzymy materiały wizualne do mediów społecznościowych czy stron internetowych. Gotowe szablony (posty, stories, logo, plakaty, kolaże itp.) ułatwiają pracę nawet mniej doświadczonym użytkownikom.Nie zabrakło również podstawowych narzędzi do edycji obrazków czy przygotowania prostych animacji GIF. Dostęp do części materiałów i funkcji wymaga wykupienia subskrypcji.

Pluma RSS Reader

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji:4,69 zł-1 089,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Nowoczesna aplikacja pełna dźwięków do medytacji i relaksu. Specjalnie opracowana muzyka, dźwięki natury czy ASMR została podzielona na kategorie tematyczne (sen, koncentracja, relaks itd.) i konkretne sesje trwające od kilku do kilkudziesięciu minut. Możemy również ustawić timer, by lepiej dostosować aplikację do własnych potrzeb.Dodatkowym atutem jest moduł związany z medytacją. Znajdziemy tam gotowe sesje pomagające rozpocząć przygodę z taką formą odpoczynku.

Jurassic World Primal Ops

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,99 zł-479,99 zł / Android: 7.0 i nowsze

Ciekawy czytnik RSS. Umożliwia wygodne śledzenie interesujących nas tematów i źródeł informacji. Aplikacja powiadomi nas, gdy pojawią się nowe treści. Kanały RSS możemy dodawać samodzielnie za pomocą adresu URL lub skorzystać z katalogu tematycznego. Nie zabrakło również możliwości ustawiania alertów dla konkretnych słów kluczowych.Dodatkowym atutem jest wbudowany syntezator mowy oraz specjalny tryb czytania ułatwiający zapoznanie się z treściami ze stron internetowych.

Mini Skull

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 9,99 zł-50,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Przygodowa gra akcji dla fanów filmowej serii z dinozaurami w roli głównej. Przemierzamy Amerykę Północną i staramy się uwolnić dinozaury z rąk kłusowników i złych naukowców. Każde oswobodzone stworzenie możemy następnie przywoływać podczas toczonych walk, by pokonać liczne oddziały przeciwników.Nie zabrakło również motywu eksploracji otoczenia, odkrywania sekretów czy rozwijania zdolności dinozaurów z naszej kolekcji.

Wciągająca gra fabularna w stylu retro. Odnajdziemy w niej cechy kilku gatunków, między innymi gry tekstowej czy RPG. Kierujemy losami sympatycznego szkieleta i stajemy przed ciągiem nieustannych wyborów. Od podjętych decyzji zależy cała fabuła i zakończenie. Dzięki temu gra nie nudzi się i można przechodzić ją kilkakrotnie.Oprawa graficzna to typowy piksel art dla miłośników klasycznych gier z dawnych lat.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!