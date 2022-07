JamJars - wirtualne słoiki na oszczędności (recenzja)

Prosta aplikacja ułatwiająca oszczędzanie.

JamJars – minimalistyczna aplikacja do oszczędzania pieniędzy

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 9,79 zł-78,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Stare pudełko, słoik czy skarbonka - oszczędzania na wymarzone produkty wiele osób uczy się już w dzieciństwie. Nie ma w tym nic dziwnego. Odkładanie pieniędzy uczy dyscypliny i jest dobrą praktyką niezależnie od wieku. W dobie smartfonów możemy sobie ten proces nieco usprawnić.JamJars to minimalistyczne narzędzie wspomagające oszczędzanie. Pozwala utworzyć wirtualne słoiki, którym przypisujemy cel, termin i kwotę. Później możemy łatwo śledzić postępy w oszczędzaniu.Aplikacja nie przytłacza ogromem funkcji. Obsługa sprowadza się w zasadzie do określenia celów oszczędzania i bieżącego wprowadzania odkładanych kwot. Jeśli podamy deadline dla danego słoika, automatycznie wyświetlone zostaną sumy, które musimy odkładać (dziennie, tygodniowo i miesięcznie), aby zdążyć. Dodatkowym atutem jest możliwość wyeksportowania danych do zewnętrznego pliku.Darmowa wersja ma kilka ograniczeń (m.in. limit słoików, brak wykresów z postępami). Konto premium to wydatek blisko 19 złotych.Minusy? Interfejs wymaga usprawnień (waluta, format liczbowy itp.), a cena za pełną wersję jest zdecydowanie zbyt wysoka.JamJars to narzędzie, które może wspomóc nasze wysiłki w oszczędzaniu pieniędzy na konkretne cele. Nie wnosi jednak zbyt wielu funkcji, które uzasadniałyby wykupienie wersji premium.