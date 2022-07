Tańsze paliwo na Circle K. Zobacz, jak płacić mniej

Znacznie większy limit niż na Orlenie.

EXTRA LATO obniżek na stacjach paliw Circle K

10 groszy / litr - miles Diesel, miles 95, SupraGAS

- miles Diesel, miles 95, SupraGAS 15 groszy / litr - milesPLUS 95, milesPLUS 98, milesPLUS Diesel, milesPLUS Diesel arktyczny

Promocji na paliwa na stacjach benzynowych w Polsce przybywa, a ceny paliw w hurcie spadają. To doskonała wiadomość dla wszystkich kierowców pragnących udać się na wakacje za kółkiem swojego auta, ale również dla firm, dla których wydatki na paliwa w ostatnim czasie uległy znaczącemu zwiększeniu. Pisaliśmy już o rabatach paliwowych na stacjach Orlen Lotos oraz BP . Tańsze paliwa Polakom oferuje także sieć Circle K. Jak zapłacić mniej przy dystrybutorze?Sieć stacji Circle K poinformowała w komunikacie prasowym, że od 7 lipca na tankujących czekają liczne promocje, związane nie tylko z tankowaniem paliw, ale również korzystania z oferty gastronomicznej, myjni oraz dotyczące zakupów w sklepie. Promocja o nazwie EXTRA LATO potrwa od 7 lipca do 31 sierpnia.Circle K chwali się, że jako pierwsza sieć stacji paliw w Polsce, bo już 11 maja bieżącego roku, wprowadziła ofertę rabatową na paliwa. Obowiązuje ona dla członków programu lojalnościowego- obowiązuje ona na stałe bez wskazywania okresów promocyjnych. Jednorazowo można zakupić nawet 85 litrów paliwa, a vouchery otrzymają także korzystający z kart flotowych. Pod względem limitów Circle K bije konkurencję na głowę. Warto jednak wiedzieć o tym że rabaty nie są aż tak atrakcyjne jak na innych stacjach.Na Circle K każdorazowo przy zakupie 50 litrów tankujący otrzymuje voucher rabatowy na paliwo, uprawniający do rabatu na paliwa: