Kolejny błąd dokucza użytkownikom Android Auto

Jest to błąd dość irytujący.

Android Auto – błąd interfejsu

Android Auto to usługa, która jest doceniana przez wielu kierowców. W końcu, pozwala zastąpić ona system multimedialny auta i daje możliwość prezentowania na wyświetlaczu samochodu takich aplikacji jak Mapy Google i Spotify. Niestety, raz na jakiś czas jej użytkownicy doświadczają w niej pewnych błędów, które może nie zawsze uniemożliwiają korzystanie z niej, ale z reguły bywają po prostu irytujące.Ostatnio informowałam o tym, że Android Auto potrafi wbrew wybranym przez użytkownika ustawieniom działać wyłącznie w trybie ciemnym . Teraz pojawiają się doniesienia o kolejnym błędzie w usłudze. Okazuje się, że w przypadku niektórych konfiguracji sprzętowych usługa wyświetla na wyświetlaczu samochodowym powiększone ikony aplikacji oraz pasek zadań.Na wspomniany błąd użytkownicy od jakiegoś czasu skarżą się na forum pomocy Google . Pierwsza osoba zgłosiła go tam już w połowie czerwca, ale najnowsze posty świadczą o tym, że problem nadal nie został rozwiązany.Co ciekawe, post opublikowany kilka miesięcy temu w platformie Reddit sugeruje, że błąd jest jeszcze starszy, niż można by przypuszczać. Wygląda na to, że dotyka on zarówno tych systemów, które obsługują Android Auto przewodowo, i bezprzewodowo.Jeden z użytkowników forum pomocy Google podzielił się zdjęciem, które obrazuje na czym omawiany błąd w Android Auto polega. Za jego sprawą interfejs Android Auto jest wyraźnie powiększony, do niemal karykaturalnych rozmiarów. Błędu nie eliminuje zmiana przewodu do połączenia smartfonu z samochodem, ponowna instalacja Android Auto, restart telefonu ani zmiana rozdzielczości w trybie deweloperskim systemu Android. Wyczyszczenie danych aplikacji sprawia, że błąd znika tylko na chwilę, by wkrótce powrócić.