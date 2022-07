WhatsApp otrzyma niedługo ulepszoną synchronizację czatów

Nowość, która spodoba się użytkownikom.

WhatsApp już wkrótce z synchronizacją czatów na mobilnych urządzeniach

Źródło: WABetaInfo

Kiedy użytkownicy logują się do WhatsApp z drugiego urządzenia mobilnego, ich czaty są bezpiecznie kopiowane do urządzenia towarzyszącego. Proces ten może trochę potrwać, więc WhatsApp pracuje nad dodaniem specjalnego komunikatu: wyjaśnia on, że czaty są nadal synchronizowane, więc stare wiadomości są chwilowo niedostępne.

WhatsApp rozpoczął testy funkcji pozwalającą na synchronizację czatu na wszystkich urządzeniach mobilnych. Mowa tu o bezpośredniej kontynuacji rozwoju systemu multi-device, który umożliwi logowanie się do tego samego konta na wielu smartfonach. Nowość ma diametralnie zwiększyć komfort korzystania z komunikatora.Ostatnimi czasy mamy do czynienia z prawdziwym zalewem testowanych nowości przez zespół WhatsApp. Informacje na temat aktualizacji pojawiają się tak naprawdę codziennie, co zaczyna nieco przytłaczać. Nie tak dawno doczekaliśmy się chociażby debiutu funkcji przeznaczonej dla administratorów czatów czy możliwości edycji już wysłanych wiadomości. Pojawił się też podgląd aktualizacji statusu bezpośrednio na liście dostępnych czatów. Jak się okazuje, to nie wszystko.Redakcja portalu WABetaInfo udostępniła właśnie post ilustrujący wersję beta opcji umożliwiającej. Funkcja ta będzie stanowić w przyszłości jeden z elementów systemu multi-device, nad którym programiści pracują od ubiegłego roku. Finalnie WhatsApp stanie się komunikatorem, z którego będzie można korzystać na wielu smartfonach – teraz jest to niemożliwe.Wspomniana wyżej synchronizacja to część nowości nazwanej jako. Jeśli użytkownik zdecyduje się w przyszłości na korzystanie z WhatsAppa na innym sprzęcie mobilnym, to będzie musiał oznaczyć je właśnie jako „towarzyszące”. Wtedy też wszystkie dane zaczną się synchronizować, co widać na powyższym zrzucie ekranu. Jeszcze nigdy wcześniej nie udało się dostrzec zapowiadanych zmian w wizualnej wersji. Mówimy więc o dosyć istotnym odkryciu.Jak możemy wyczytać z opublikowanego postu:Wszystko jednak wskazuje na to, że WhatsApp będzie usuwał wszystkie istniejące czaty z konkretnego urządzenia po przejściu na inne konto. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa i prywatności – zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Jeśli zaś chodzi o samą synchronizację danych, to na ten moment nie wiadomo, kiedy będą mogli z niej skorzystać wszyscy użytkownicy. Należy uzbroić się w cierpliwość.Źródło: WABetaInfo