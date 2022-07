Promocje na paliwa Orlen, Lotos, BP, Circle K. Gdzie zatankujemy najtaniej?

Gdzie tankować najtaniej?

Źródło: OrlenPaliwa Orlen taniej zatankujesz jako uczestnik programu Orlen Vitay, korzystając z tradycyjnej karty Orlen Vitay lub odpowiedniej apki. Konto w programie Orlen Vitay założysz za pośrednictwem poprzez przeglądarkę internetową pod adresem program.vitay.pl lub aplikacji mobilnej. Stosowne linki do apki znajdziesz poniżej.W ramach promocji Orlen zatankujesz maksymalnie 150 litrów paliwa w trzech tankowaniach po maksymalnie 50 litrów każde. Za każdy dodatkowy litr zapłacisz bez zniżki, według ceny standardowej wyświetlanej na dystrybutorze lub wyświetlaczu przy stacji. Promocja na paliwa na stacjach Lotos ruszyła w odpowiedzi na akcję Orlenu. Promocja przeznaczona jest dla członków programu lojalnościowego Navigator. Zniżka na paliwa na stacjach Lotos wynosina litrze paliw typu standard oraz premium. Z promocji wyłączono LPG.Aby z niej skorzystać należy zarejestrować się do programu Navigator i posiadać zarejestrowaną tradycyjną lub wirtualną kartę lojalnościową. Rejestracja dostępna jest na stronie internetowej lotosnavigator.pl lub w aplikacjach na urządzenia mobilne, do których odnośniki zamieściliśmy poniżej.Podobnie jak miało to początkowo miejsce w przypadku promocji Orlenu, nie wystarczy sama aplikacja. Konsument musi aktywować jeszcze kupony rabatowe, ważne do końca miesiąca. Kasjerowi na stacji należy okazać zarówno kartę, jak i kupon.Rabat na stacjach Lotos udzielany jest na 3 tankowania w miesiącu po 50 litrów każde, do sumy 150 litrów paliwa. Koszt kolejnych litrów paliwa zatankowanych powyżej 50 litrów jest rozliczany według stawki widniejącej pylonie i dystrybutorze. Promocja na paliwa na stacjach BP jawi się jako naprawdę korzystna. Od 1 lipca z rabatem maksymalniena litrze można tankować paliwa oraz LPG, choć w tym przypadku rabat wynosina litrze. Rabat na paliwa na BP przygotowano z myślą o zarejestrowanych oraz niezarejestrowanych użytkownikach programu Payback z kartą fizyczną lub wirtualną. Dodatkowym bonusem są promocje w kawiarni Wild Beam Coffee, w myjni oraz sklepie.Konto i kartę w programie Payback można założyć tutaj , można zrobić to również w aplikacji mobilnej. Pamiętajcie, że w promocji da się brać udział bez rejestracji karty w programie Payback, ale uzyskacie wtedy rabat na poziomie zaledwie 10 groszy na litrze paliwa oraz 10 groszy na LPG. Linki do aplikacji znajdują się poniżej.Maksymalna ilość paliwa objęta rabatem w trakcie jednego tankowania to 50 litrów.Dodatkowo, klienci BP mogą liczyć na bon rabatowy w wysokości 3 złotych na zakupy w Wild Bean Cafe i myjni przy zatankowaniu minimum 25 litrów. Równolegle obowiązuje promocja hot dog kolektor, w ramach której co szósty hot dog kupiony na stacji jest bezpłatny. Przez całe wakacje obowiązuje stała oferta czwartkowa - Diesel Ultimate w cenie regularnej. Promocje łączą się. Promocja na paliwa na stacjach Circle K działa już od 11 maja bieżącego roku, czym ich właściciel chwalił się ostatnio w komunikacie prasowym. Rabaty nie są tak atrakcyjne jak na konkurencyjnych stacjach, ich naliczanie wygląda inaczej, ale limity tankowania są nieco wyższe, a przy okazji tankowania można skorzystać z innych upustów. Promocja ta jako jedyna z przytoczonych w tym wpisie nie zakończy się 31 sierpnia.Zniżki na paliwa na Circle K to 10 lub 15 groszy na litrze, w zależności od tankowanego paliwa. Co istotne, zniżka na tankowanie przysługuje dopiero po zatankowaniu 50 litrów paliwa, kiedy to kupujący otrzymuje specjalny voucher rabatowy na paliwo. Co ważne, dostaną je również osoby korzystające z kart flotowych:Rabat na paliwa na stacjach Circle K dotyczy wyłącznie członków programu Circle K. Można zarejestrować się do niego na tej stronie internetowej lub za pośrednictwem apki. Odnośniki do aplikacji Circle K znajdziesz poniżej.Ze zniżką na Circle K zatankować można do 85 litrów paliwa.Dodatkowo, przy zakupie 100 litrów paliwa uczestnik programu Extra otrzyma voucher rabatowy 50% na kawę lub hot doga. Przy zakupie 150 litrów Circle K rozdaje vouchery uprawniające do 50-procentowego upustu na myjnię automatyczną. Od 7 lipca obowiązuje też promocja, na mocy której konsument otrzyma rabat w wysokości 10% na zakupy w sklepie przy zakupie dwóch sztuk kawy, hot dogów, przekąsek, napojów i innych zakupów. Zniżka nalicza się automatycznie, przed dokonaniem płatności za produkty przy kasie. Z promocji wyłączono alkohole wysokoprocentowe i wyroby tytoniowe.Źródło: mat. własny, zdj. tyt. Canva Pro