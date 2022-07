Produkcje oryginalne Netflixa będą brzmieć od dziś jeszcze lepiej

Platforma wzbogaciła się o istotne usprawnienie.

Dźwięk przestrzenny dla wszystkich subskrybentów Netflixa

Dźwięk przestrzenny Netflixa pomaga przełożyć kinowe wrażenia związane z wciągającym dźwiękiem na dowolny zestaw stereo, dzięki czemu praca, jaką twórcy wykonują, aby wprowadzić Cię w opowieść, dzieje się bez względu na to, jakiego urządzenia używasz do oglądania Netflixa. Dźwięk przestrzenny pojawi się w całym naszym katalogu od dziś, a możesz go usłyszeć, wpisując w pasku wyszukiwania hasło "spatial audio" i wybierając w wynikach wyszukiwania program lub film, który go obsługuje.

Netflix poinformował właśnie o wdrożeniu funkcji dźwięku przestrzennego dla użytkowników na całym świecie. Na ten moment wsparcie dla tego rozwiązania otrzymają wybrane produkcje oryginalne platformy tak, by subskrybenci mogli jeszcze bardziej doznawać tego, co dzieje się na ekranie. Na czym dokładnie polega wprowadzona nowość?Jeśli uważnie śledzicie wiadomości związane z Netflixem, to zapewne kojarzycie, że w ubiegłym roku zdecydowano się wdrożyć obsługę dźwięku przestrzennego do urządzeń mobilnych z systemem iOS na pokładzie. Wspomniano też wtedy o planach rozszerzenia zasięgu tego usprawnienia – wypowiedziano wtedy magiczne słowo „wkrótce”. Cóż, w końcu się doczekaliśmy, niemalże równy rok po zapowiedzi.Netflix ogłosił, która udzieliła mu licencję na technologię. Polega ona na dostarczaniu dźwięku przestrzennego za pośrednictwem dowolnego 2-kanałowego sprzętu stereo. Dzięki temu konsumenci mogą cieszyć się trójwymiarowym dźwiękiem pozycyjnym bez potrzeby korzystania ze specjalnych głośników. Mamy więc tak naprawdę z dążeniem do zapewnienia lepszych doznań dźwiękowych na każdym dostępnym urządzeniu. Jak to wygląda w przypadku samej platformy?No cóż – nie możemy spodziewać się, że nagle wszystkie dostępne treści zaczną wspierać powyżej opisaną technologię. Netflix na ten moment zdecydował się na implementację jej do(przynajmniej tyle wyświetla mi się po wpisaniu Spatial Audio w wyszukiwarkę). Mowa tu chociażby o Stranger Things, Wiedźminie, Locke & Key czy Projekt Adam.Jak możemy wyczytać z oficjalnego oświadczenia Obsługa dźwięku przestrzennego na większości urządzeń stała się więc faktem i zapewne sporo osób ceniących sobie wysoką jakość audio będzie z tego faktu zadowolona.Źródło: Netflix