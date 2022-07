mobiWAWA pozwoli przechowywać kartę miejską w smartfonie

Władze stolicy ułatwiają życie.



Warszawa doczekała się aplikacji, która znacząco ulepszy życie osobom podróżującym na co dzień za pośrednictwem komunikacji miejskiej. Program mobiWAWA przeznaczony jest między innymi do zakupu oraz przechowywania biletów okresowych.



Jak dokładnie działa i co na ten moment oferuje ta aplikacja?



mobiWAWA, czyli bilet okresowy w smartfonie



mobiWAWA została zaprojektowana przez warszawskie Biuro Cyfryzacji Miasta przy współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego. Po wielu latach warszawiacy w końcu doczekali się rozwiązania, które pozwoli im zakupić bilety 30 oraz 90-dniowe. Oprócz tego sam program oferuje również możliwość zakupu biletów jednorazowych oraz został zintegrowany z Kartą Ucznia oraz Kartą Warszawiaka.