TikTok pozwoli organizować streamy wyłącznie dla osób 18+

TikTok z ograniczeniami dla młodszych użytkowników

Słyszeliśmy bezpośrednio od naszych twórców, że czasami mają chęć dotrzeć tylko do konkretnej starszej publiczności. Więc, jako przykład, może tworzą komedię, która ma humor dla dorosłych, lub oferują rodzaj nudnych porad dotyczących miejsca pracy, które są istotne tylko dla dorosłych. A może mówią o bardzo trudnych doświadczeniach życiowych. Więc biorąc pod uwagę te odmiany tematów, testujemy sposoby, aby pomóc lepiej upoważnić twórców do dotarcia do zamierzonych odbiorców dla ich konkretnych treści.

Nie da się ukryć, iż TikTok jest ostatnio na celowniku – o platformie głośno zrobiło się chociażby w momencie pojawienia się informacji na temat złożonego pozwu, gdzie kilka matek oskarża firmę ByteDance o przyczynienie się do śmierci kilku dzieci . Ponadto kilka dni temu zaprezentowano raport dotyczący usunięcia ponad 102 milionów filmów niezgodnych z regulaminem. Teraz natomiast dowiedzieliśmy się o zupełnie nowej funkcji kontroli.Redakcja portalu TechCrunch otrzymała właśnie potwierdzenie, że już wkrótce na TikToku pojawi się specjalna funkcja. Pozwoli ona twórcom na oznaczenie prowadzonych transmisji na żywo jako. Opcja ta powinna pojawić się w ustawieniach, a konkretniej - w sekcji nazwanej „dojrzałe tematy". Jeśli osoba poniżej 18 roku życia spróbuje odwiedzić tego typu transmisję na żywo, to wyświetlone zostanie jej stosowne powiadomienie.Jak możemy wyczytać w oficjalnym oświadczeniu:Oczywiściew zakresie tego, co mówią albo pokazują na żywo. Wciąż będzie obowiązywał ich regulamin platformy i zasady społeczności – za ich złamanie otrzymają standardową blokadę konta lub niemożność organizowania streamów. Opisana powyżej nowość ma na celu wyłącznie zminimalizowanie szansy na to, że osoby nieletnie trafią na treści dojrzalsze i przeznaczone raczej dla starszej widowni.Jest to kolejny sposób platformy TikTok na zmierzenie się z oskarżeniami o. Nie tak dawno doczekaliśmy się chociażby implementacji specjalnego ekranu ze statystykami korzystania z aplikacji oraz możliwości ustawienia maksymalnego czasu korzystania z platformy podczas jednej sesji. Specjalne oznaczenie streamów to kolejny krok w realizacji planu firmy ByteDance. Nie wiadomo jednak dokładnie, kiedy tego typu funkcja pojawi się u wszystkich konsumentów. Należy uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.