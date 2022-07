Prosta instalacja Windows 11 z USB bez konta online Microsoft. Nowy trik w Rufusie

Zapewne znacie różne narzędzia do tworzenia bootowalnych pendrivów (możliwych do użycia jako instalator systemu lub system live) z obrazów płyt. Jednym z nich jest całkiem lubiany i popularny Rufus. W ostatniej wersji 3.19 (a w zasadzie także nawet kilka dni wcześniej w jeszcze nie do końca stabilnej 3.19 beta) otrzymał kolejną opcję, która powinna spodobać się użytkownikom Windowsa 11, mającym problem z pewnymi wytycznymi narzuconymi na system przez Microsoft.



Chcesz obejść sprawdzanie wymagań Windowsa 11 lub logowanie online? Użyj Rufusa do nagrania obrazu instalatora na pamięć USB

Już od ubiegłego roku Rufus pozwala na obejście wymagań przy instalacji Windowsa 11. Teraz mamy możliwość ustawienia pominięcia sprawdzania obecności TPM 2.0 i Secure Boot, wymogów dotyczących pamięci RAM i dyskowej przestrzeni oraz automatyczne wyłączenie zbierania danych (nie wyświetlają się okna z pytaniami o dzielenie się informacjami z Microsoftem, automatycznie ustawiana jest odmowa we wszystkich kwestiach), ale też jako zupełną nowość, możliwość utworzenia na start klasycznego lokalnego konta użytkownika, zamiast profilu online Microsoftu.



Okno programu Rufus w stabilnej wersji 3.19 / Foto: własne



Najpierw można to było obejść samemu, ale producent systemu sukcesywnie wprowadza nowe blokady w tworzeniu lokalnego konta na start przy pierwszym uruchomieniu maszyny z Windowsem 11. Co ważne, aby metoda z Rufusem zadziałała, na czas tworzenia profilu należy odłączyć komputer od Internetu. Wybór ewentualnych opcji do zastosowania na nagrywanej kopii botowalnego obrazu Windowsa 11, będzie dostępny po włożeniu pendriva do portu USB i zaznaczeniu obrazu płyty z tym systemem. Oczywiście skopiowanie obrazu na pamięć USB, będzie się wiązać ze straceniem wszystkim wcześniej obecnych na niej danych, więc upewnijcie się, że na pendrivie nie ma nic ważnego.



Rufus to za mało? Ventoy pozwala na stworzenie bootowalnego pendriva z wieloma obrazami ISO na raz

Oczywiście Rufusem stworzycie nie tylko pendrivy z bootowalnym obrazem Windowsa 11, ale też innych poprzednich edycji okienek od Microsoftu czy systemów z innych rodzin (różne dystrybucje Linuxa, FreeDOS, ReactOS i inne). Jeśli za to jesteście zainteresowani zrobieniem wygodnej pamięci USB z wieloma obrazami na jednym nośniku, to powinniście zapoznać się z opisywanym przez nas już wcześniej programem Ventoy. Najnowsze edycje obu aplikacji pobierzecie z naszej bazy oprogramowania poprzez poniższe linki.



