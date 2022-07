Opłaty za A4 w górę. Dzięki tym aplikacjom zapłacisz znacznie mniej

Duże oszczędności małym kosztem.

Opłaty za autostradę A4 na odcinku Kraków - Katowice od lat przyprawiają kierowców o zawrót głowy. Rosną one niemalże z roku na rok, a standard podróżowania tym odcinkiem drogi wcale się nie poprawia. Ba, nie pamiętam kiedy ostatnio - i czy kiedykolwiek - udało mi się przejechać trasę łączącą serce Konurbacji Śląskiej z dawną stolicą Polski bez irytowania się zwężeniami lub innymi utrudnieniami. Od wczoraj opłaty za A4 wzrosły po raz kolejny, ale jest metoda na to, aby Twój portfel tego nie odczuł.Od 4 lipca opłaty za przejazd autostradą A4 na odcinku Katowice - Kraków wzrosły. Do tej pory na każdym z dwóch punktów poboru opłat kierowca musiał uiścić opłatę w wysokości 12 złotych, co przekładało się na łączny wydatek na poziomie 24 złotych. Od 4 lipca 2022 roku opłata za przejazd A4 wzrosła do 13 złotych na każdej bramce, czyli do 26 złotych łącznie.

Jak płacić mniej za przejazd A4?

Mało któremu kierowcy w Polsce jest do śmiechu. Drogie paliwa, coraz droższe podróżowanie autostradami... Dobre i parę złotych oszczędności dzięki aplikacjom. | Źródło: mat. Canva Pro2 złote różnicy może wydawać się kwotą niewielką, ale podróż w dwie strony oznacza zwyżkę wynoszącą 4 złote. Wystarczy podróżować taką trasą pięć razy w tygodniu przez miesiąc, aby wydawać na to samo ok. 80 złotych miesięcznie więcej. Osoby jeżdżące tam i z powrotem pięć razy w tygodniu przez 52 tygodnie w roku zapłacą 1040 złotych więcej. Auć. Jest jednak sposób, aby budżet domowy nie odczuł podwyżki.Autostradą A4 na odcinku Kraków - Katowice możecie jeździć znacznie taniej i na każdej z bramek płacić nie 13 złotych, a 10 złotych. Daje to oszczędność na poziomie aż 12 złotych w przypadku trasy tam i z powrotem! W sukurs przychodzą nowoczesne formy płatności.Tak, mnie też irytuje to, że w 2022 roku do niemal wszystkiego potrzebujemy osobnej aplikacji. Tańsze paliwa na stacjach benzynowych? Niezbędna stosowna apka. Tanie parkowanie? Musisz zainstalować apkę. Stosowne narzędzie na urządzeniu mobilnych przyda się także po to, aby uniknąć - nie oszukujmy się - horrendalnie wysokich opłat za autostrady.Zarządca autostrady A4 premiuje osoby korzystające z płatności automatycznych. 23 procent rabatu otrzymają więc osoby płacące za przejazd autostradą za pomocą urządzenia A4Go lub systemu Telepass powiązanego z aplikacjami Autopay, SkyCash, IKO lub mPay. Zainstaluj na swoim smartfonie z systemem Android lub iOS którąkolwiek z nich, a zapłacisz mniej. Stosowne odnośniki znajdziesz poniżej.Źródło: mat. własny