Google Keep z istotną nowością, która ułatwi udostępnianie multimediów

Użytkownicy powinni być zadowoleni.

Aplikacja Google Keep zyskała ciekawą aktualizację

Źródło: Google

Możesz teraz bez wysiłku wstawić obrazy zapisane w notatkach Keep do innych aplikacji, przeciągając je z karuzeli obrazów na urządzeniach z systemem Android.

Google Keep to usługa, która wzbogaciła się właśnie o naprawdę przydatną funkcję. Mowa tu o opcji przeciągania umieszczonych w notatkach zdjęć i filmów do innych aplikacji koncernu w celu ich szybkiego udostępnienia. Nowość powinna przypaść do gustu przede wszystkim osobom korzystającym z tabletów – na jakiej zasadzie będzie ona działać?Trzeba przyznać, że ostatnio Google dosyć regularnie aktualizuje swoje usługi. Nie tak dawno mieliśmy chociażby z interesującym odświeżeniem zaproszeń do spotkań przychodzących na skrzynkę odbiorczą. Poza tym Dokumenty doczekały się lepszego wsparcia dla plików utworzonych za pośrednictwem Microsoft Office. Pomniejsze poprawki dotarły także do Ankiet, a teraz przyszedł czas na notatnik od giganta z Moutain View.Mowa oczywiście o aplikacji Google Keep, która jest właśnie takim notatnikiem na sterydach. Pozwala ona na zapisywanie wiadomości zaopatrzonych nie tylko tekstem, ale także zdjęciami, filmami czy głosem. Najnowsza aktualizacja platformy dobitnie wskazuje na fakt, iż koncern chce ujednolicić udoskonalany od lat ekosystem. Dlatego też Keep wzbogaciło się właśnie oJak możemy wyczytać z oficjalnego opisu funkcji:Jeśli więc korzystacie z platform pokroju Dysk Gmail czy Dokumenty, to teraz wystarczy, że skorzystacie z opcji dzielenia ekranu i przeciągniecie konkretne zdjęcie z aplikacji Keep do innej. W ten sposób plik automatycznie pojawi się w formie np. załącznika. Nie da się ukryć, że mówimy o naprawdę interesującej nowości. Spodoba się ona zapewne głównie osobom korzystającym z tabletów opartych o system Android – większy ekran ułatwia bowiem korzystanie z opcji dzielenia ekranu.Funkcja zadziała jednak także na smartfonach, także nie ma powodów do obaw. Należy się jednak spodziewać, że rozwiązanie nie będzie aż tak przyjemne w użyciu. Powinno być ono już dostępne u wszystkich użytkowników – jeśli jeszcze ono u Ciebie nie działa, to koniecznie zaktualizuj aplikację.